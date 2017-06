CRIANÇAS DA ESCOLA DA PONTE DA AMIZADE FIZERAM IDENTIDADE

Os alunos da escola municipal da Ponte da Amizade foram levados hoje ao Instituto de Identificação para emissão do documento de identidade. A turma inaugurou a adesão do projeto ‘Criança e Adolescente Protegido’, em parceria com o Instituto de Identificação do Paraná, que garante a emissão da cédula de identidade aos 30 mil estudantes matriculados em escolas municipais e CMEIs de Foz. O projeto é desenvolvido pelo governo do Paraná, através da secretaria da justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça. A agenda prevê levar toda primeira sexta-feira do mês uma turma.

Segundo a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Lidia Maejima, autora do programa, o objetivo principal é garantir a Carteira de Identidade, por meio da coleta de impressões digitais de forma biométrica. “O documento fortalece a rede de segurança pública contra desaparecimentos de crianças e adolescentes, pois permite a utilização da tecnologia para identificação da pessoa desaparecida, bem como, agilidade nas investigações. Além disso, espera-se que gradativamente a biometria possa ser utilizada como um eficaz instrumento de controle da evasão escolar”, explicou.

O secretário municipal de educação, Fernando Ferreira Souza Lima, explica que a escola da Ponte da Amizade foi a primeira escolhida, devido a uma necessidade já conhecida pela secretaria, mas, a partir de agora será feito um levantamento com os diretores das 51 escolas municipais, para apontar quantos alunos não possuem o documento.

Após o levantamento do número de alunos sem RG, será organizada uma logística para levar as crianças até o Instituto de Identificação. “Na sequencia vamos organizar o transporte e outras autorizações legais para que as crianças possam ir ao instituto acompanhadas da equipe da escola”, explica.

O transporte será feito por ônibus próprios da secretaria ou acionando prestadores de serviço que possuem contrato com margem para serviços de locomoção esporádicos.

Segundo Fernando, essa iniciativa é muito importante, pois visa atenuar qualquer tipo de vulnerabilidade que a criança possa sofrer. “Uma vez cadastradas no banco de dados estadual, essas crianças estarão mais protegidas e seguras com relação a qualquer movimentação e vulnerabilidade, principalmente em nossa cidade, que é região de fronteira”, conclui.

