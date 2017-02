CRIANÇA FICA EM ESTADO GRAVE APÓS SER ESFAQUEADA PELO PADRASTO, NO PARANÁ

Uma criança de dois anos ficou gravemente ferida após ser esfaqueada pelo padrasto por volta das 21h de quarta-feira (1º) em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), após a agressão, que ocorreu na casa da família, na região do Porto Meira, o homem fugiu. Ele foi denunciado pela mãe da menina e, caso não se apresente espontaneamente, terá a prisão preventiva solicitada pelo delegado responsável.

A criança foi encaminhada ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck e passou por uma cirurgia. Ela permanece internada em observação sem previsão de alta.

De acordo com a avó da menina, ela e uma filha haviam ido até a casa onde a mãe da menina estava morando com o companheiro havia cerca de um mês, quando informou que levaria as duas com ela.

“Ele começou a beber, ficar alterado e dizer que de lá ninguém ia sair. Daí ele endoidou e veio pra cima de mim. Nisso, minha filha veio dizendo ‘Não mata minha mãe, pelo amor de Deus’“, lembra Vaneza Pereira Paixão. “Ela foi pra cima dele com a menina no colo, quando ele acabou cravando a faca nela. Era pra mim, pra me matar. Estou até machucada”, conta.

Ainda segundo a polícia, o suspeito deve responder por tentativa de homicídio.

