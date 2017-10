Criança com catapora morre após ser atendida no UPA

Uma criança que estava internada com catapora em Foz do Iguaçu, morreu na madrugada de quarta-feira (11). Os médicos suspeitam que a doença pode ter sido a causa da morte do garoto.

De acordo com informações da Rádio Cultura, a criança foi levada até o UPA no dia 6 de outubro com quadro de varicela, onde foi atendido, medicado e liberado em seguida. Na segunda-feira (9), a criança retornou a unidade, onde foi internada à espera de uma vaga no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Como no hospital não havia vaga de isolamento, a criança permaneceu internada na UPA. O quadro de saúde do menino piorou e a equipe médica decidiu que o caso deveria ser encaminhado ao Hospital Ministro Costa Cavalcanti, onde o garoto morreu às 2h40 de quarta-feira (11).

A Secretaria Municipal de Saúde, Inês Weizmann, disse que não houve negligência no atendimento, mas que um procedimento administrativo foi aberto para apurar o caso. O garoto foi sepultado na quinta-feira (12) no Cemitério Municipal Jardim São Paulo.

Com Portal da Cidade