CRESCE O MOVIMENTO DE TURISTAS EM FOZ DO IGUAÇU

O movimento de turistas no Destino Iguaçu continua quebrando recordes mês a mês em 2017. É o que aponta os números divulgados pelo Parque Nacional do Iguaçu (PNI). A unidade de conservação, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, registrou o movimento de 1.191.495 visitantes entre janeiro e agosto deste ano. O total é 5,14% superior ao mesmo período de 2017, quando 1.133.208 pessoas passaram pelo atrativo.

O mês de agosto foi o melhor da história. O PNI contabilizou 126.045 visitantes, número 2,92% superior se comparado com o mesmo mês do ano anterior. Em agosto de 2017, 122.466 pessoas estiveram no atrativo. Foi também no ano passado que o destino bateu recorde de visitação, quando 1.788.992 visitantes estiveram no lado brasileiro do Parque Nacional.

Aumento expressivo

Um dos atrativos que registrou um aumento expressivo de visitantes foi o Marco das Três Fronteiras. No mês de agosto 27.762 pessoas passaram pelo local, enquanto que no mesmo mês do ano passado 19.670 estiveram no atrativo, um saldo positivo de 40%. Entre janeiro e agosto de 2018 o Marco das Três Fronteiras recebeu 257.564 visitantes, um aumento de 41% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Carlos Silva, a previsão é que os números na visitação das Cataratas e do Marco das Três Fronteiras continuem subindo até o final do ano. A expectativa é grande para a temporada de férias. “O crescimento dos visitantes mostra que as ações da Gestão Integrada estão no caminho certo. Conseguimos colocar Foz do Iguaçu na prateleira dos viajantes brasileiros e estrangeiros. Esse panorama positivo reforça a vinda de novos investimentos para o turismo, oferecendo novidades para os turistas e, principalmente, colaborando para que haja uma maior permanência na cidade, o que sem dúvida vai movimentar ainda mais a economia local”, avalia Silva.

Setembro em alta

Em setembro, a visitação deve ser ainda mais intensa no PNI, devido ao feriado prolongado de 7 de setembro, e também por conta de eventos que acontecem na cidade. Um deles é a maior feira de turismo-termal, de saúde e bem-estar, a Termatalia 2018, que reunirá atrativos termais e de wellness spa, agências de viagens, operadores de turismo, jornalistas e especialistas de 25 países. A estimativa é receber aproximadamente três mil profissionais entre os dias 12 e 14 de setembro.

Horário especial

Para receber o grande número de visitantes, o Parque Nacional abrirá mais cedo de sexta, 07 a domingo, 08, a partir das 8h. O horário de fechamento será mantido normalmente ás 17 horas.

Outras atrações

Além dos atrativos turísticos, os visitantes poderão acompanhar eventos culturais e gastronômicos neste feriado. Na sexta-feira (07), feriado da Independência, Foz do Iguaçu tem encontro marcado com mais uma edição especial da “Feirinha da JK”. Além da variedade gastronômica e do artesanato, essa edição será marcada pela cena cultural. Apresentações teatrais, poesia urbana e apresentações de acústicos e shows promovidos por bandas locais de rock acontecem das 16h às 22h.

Foz do Iguaçu também será o destino dos chefs mais renomados do mundo. O Belmond Hotel das Cataratas realiza a partir de quinta, 06 até sábado, 08, a segunda edição do Festival Gastronômico.

Durante o Festival, os visitantes poderão participar de jantares, degustações, aulas de culinárias e coquetéis e workshops, e além de tudo isso, ainda poderá obter uma experiência incrível e única os maiores nomes da gastronomia nacional e também internacional.

(Com AMN)