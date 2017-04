Cresce 118% a visita de americanos a Cuba no primeiro trimestre de 2017

índice de visitantes norte-americanos a Cuba subiu 118% no primeiro trimestre deste ano, segundo estatísticas de especialistas do setor, divulgadas nesta sexta-feira (210 pela televisão estatal da ilha.

Esse crescimento é mais do que o dobro em relação ao mesmo período de 2016, e, neste momento, coloca os americanos em segundo lugar, atrás dos canadenses, de acordo com o economista José Luis Perelló.

Nos quatro primeiros meses de 2016, mais de 94 mil americanos visitaram Cuba e o número em 2017 foi de 284.937, um crescimento de 74% em comparação com 2015, segundo dados do Ministério do Turismo (Mintur).