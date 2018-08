CRAM PROMOVE ATO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NESTA SEXTA-FEIRA

Pintura do espaço, oficina de teatro, rodas de conversa e sarau fazem parte da programação que inicia as 9 horas

O Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência (CRAM) em parceria com a APP Sindicato, SESUNILA, Sinditest-PR e o Projeto de Extensão em Formação Política e cidadania na interface TAES/UNILA, realizam nesta sexta-feira, dia 17 de agosto, o evento “CRAM em cores: uma ato de enfrentamento à violência”.

A proposta é dar maior visibilidade ao CRAM através da renovação da pintura externa e do envolvimento da comunidade com o local, que atende mulheres em situação de violência doméstica. O evento surgiu da necessidade latente que os espaços públicos têm de serem utilizados e reconhecidos pela comunidade.

As atividades iniciam as 9 horas com a pintura externa do prédio e seguem ao longo do dia. Às 10 horas acontece uma reunião com atores sociais que lidam com o tema diariamente, e demais interessados em contribuir para o fortalecimento da política social e de atendimento às mulheres no município, assim como dar início à construção da agenda municipal para os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.

Às 14 horas serão realizadas três atividades, duas para mulheres e uma para as crianças. Nesse horário acontecerá a Oficina de Teatro da Oprimida e a Roda de Conversa sobre feminismos na América Latina. As mães estão convidadas a levar suas crianças e participar das oficinas enquanto os pequenos se divertem com a oficina de teatro.

As atividades do dia serão encerradas com o Sarau Pachuca Sonora que começa a partir das 16 horas e se estenderá até às 18h. Não é necessário realizar inscrições antecipadas, o evento é gratuito e aberto à comunidade.

O CRAM fica na R. Padre Bernardo Plate, 1250 – Jardim Polo Centro.

Mais informações através do número 0800-643-8111.

(Com PMFI)