CPI do Transporte coletivo de Foz fará oitivas nesta quinta (18/05)

A Comissão Parlamentar de Inquérito que apura e investiga o transporte coletivo em Foz do Iguaçu, aberta para averiguar as suspeitas de irregularidades em contratos terceirizados firmados entre Prefeitura Municipal e empresas de transporte coletivo entre 2005 a 2017, vai realizar oitiva na próxima quinta-feira, 18 de maio. O vereador Dr. Luiz José de Brito (PEN), preside a Comissão, que tem o vereador João Miranda (PSD) como relator e o vereador Jeferson Brayner (PRB) como integrante efetivo.

A oitiva tem início às 13h, os depoentes serão:

13:00 – Representante do Consórcio Sorriso

13h30min – Arlindo Alamini

14h – Flávio Eisele

14h30min – Fernando Maraninchi – Diretor Superintendente do Foztrans.

As oitivas fazem parte do trabalho da CPI, presidida pelo Vereador Dr.Brito (PEN), elas acontecem no plenário da Câmara e são abertas à imprensa.

Com CMFI