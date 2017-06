CPI DO TRANSPORTE COLETIVO DE FOZ FEZ AUDIÊNCIA COM MORADORES DA REGIÃO DO MORUMBI

Insatisfação geral dos usuários do transporte coletivo urbano marcou pronunciamentos da população da Região do Grande Morumbi

Nesta quarta-feira (28), a Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo Urbano da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, realizou uma audiência para ouvir a população e lideranças da Região do Grande Morumbi.

“Ficou estabelecido durante a Audiência Pública realizada na Câmara Municipal, que faríamos audiências regionais da CPI nas grandes de bairros da cidade. Assim, começamos nesta quarta pelo Grande Morumbi e, na sequência, levaremos os trabalhos da CPI para o Porto Meira; Vila C e Três Lagoas. Nosso objetivo é ouvir, de forma regionalizada, os anseios da população quanto ao serviço do transporte coletivo. Cada região da cidade pode ter críticas e sugestões especificadas da localidade sobre o transporte e, assim, temos condições de conhecer a tipicidade de cada uma das grandes regiões do município. As enquetes que realizamos com os participantes dessas audiências que realizamos, muito nos subsidiarão em nosso trabalho.”, destaca o presidente da CPI do Transporte, o vereador Dr. Luiz Brito (PEN).

Reclamações – Vários participantes da audiência da CPI realizada na Associação do Bairro 1º de Maio fizeram uso da palavra para apresentar aos membros da CPI os problemas da região. Forma muitas as manifestações e sugestões da população.

Para a presidente da Associação do Bairro 1º de Maio, professora Claci Berenice dos Santos, “É muito importante que os vereadores tenham proximidade direta com a população nos bairros. Além do Transporte Coletivo, precisamos da oportunidade de levar outras demandas que temos, como postos de saúde e etc.”, disse a líder da entidade, onde foi realizada a audiência desta quarta-feira.

Jairo Espíndola, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Lote Grande, também cobrou uma maior proximidade entre os vereadores e a população. “O serviço de transporte na área rural também é muito ruim. É importante que os vereadores possam realizar uma reunião com os moradores na área rural. Lá temos muito problemas que queremos apresentar.”, disse Espíndola.

“Levamos até 45 minutos para nos deslocarmos da Av. Mário Filho aqui no Morumbi até o centro da cidade. São mais de 50 pontos de parada no caminho. Antes os ônibus passavam a cada 12 minutos. Agora temos que ficar cerca de 30 minutos esperando entre um ônibus e outro.”, reclamou Zulmira Ferreira da Luz, morada do Morumbi III.

Quanto ao idoso, o líder comunitário da igreja católica São Francisco de Assis, João Batista, cobrou: “Precisamos que seja mantida a gratuidade do transporte para idosos a partir de 60 anos. Tememos que essa idade seja aumentada para 65 anos, como querem as empresas de transporte do Consórcio Sorriso.”, disse ele.

Para Sérgio de Paula, morador do COHAPAR III, “É necessário que se estude a gratuidade de acompanhantes de pessoas portadoras de necessidades especiais ou que possuam doenças graves de tratamento continuado, pessoas essas que precisam se deslocar acompanhadas por suas dificuldades de mobilidade ou porque passam por tratamentos médicos complexos.”, disse ao O IGUASSU, o morador, lembrando da situação de pacientes que passam portadores de câncer, que passam por radioterapia u quimioterapia e precisam utilizar ônibus após os citados tratamentos, dos quais saem muito debilitados.

“Sugiro que se envolvam as escolas na convocação para a participação nessas audiências públicas. As direções das escolas podem mobilizar uma maior participação de pais de alunos nessas reuniões da CPI, que são muito importantes.”, sugeriu a professora Ana Adélia dos Santos, diretora da Escola Municipal Irio Manganelli, o CAIC do Morumbi.

CPI do Transporte no Porto Meira – Fazendo uso da palavra, o Relator da CPI do Transporte, vereador João Miranda (PSD), deu detalhes da próxima audiência da Comissão. “Já está confirmado que faremos a próxima audiência da CPI no dia 05 de julho, quarta-feira que vem, na Associação de Moradores do PROFILURB II. Lá ouviremos também a população do Porto Meira. Vamos percorrer toda a cidade para conversarmos direto com os iguaçuenses sobre o que precisa mudar em nosso transporte coletivo.”, informou o vereador.

Alternativas – “Estamos estudando propostas alternativas de cobrança da tarifa de transporte. Fui conhecer experiências de sucesso em outros municípios, dentre elas aquela que o passageiro paga pela distância que percorre por meio do ônibus. Tudo funciona com o uso de cartão, que computa o local onde embarca o passageiro e o local onde ele desembarca. Essa é uma das propostas que sugerimos para nosso transporte.”, apresentou o vereador Márcio Rosa da Silva (PSD) que acompanhou aos membros da Comissão Parlamentar na audiência do Grande Morumbi.

Novos Tempos – O Segundo-Relator da CPI do Transporte, vereador Jeferson Brayner (PRB), disse aos presentes: “Quanto a questão do passe livre para idosos a partir dos 60 anos, temos uma legislação federal que normatiza esse serviço para quem tem esta idade. Em nossa cidade, defendemos que se mantenha essa disposição legal. Vivemos um novo momento na Câmara Municipal, onde estamos compromissados é com o interesse da população e não com interesses pessoais, como era no passado recente em nosso Legislativo local.”, frisou o edil do PRB.

Direitos da Cidadania – O representante da Ordem dos Advogados do Brasil junto aos trabalhos da CPI do Transporte Coletivo, Dr. Vinicius Uhdre, ressaltou que “O papel da OAB também é atuar em prol da sociedade. A OAB, enquanto instituição, está atenta para esta necessidade da sociedade. Nossa instituição se relaciona com a Sociedade e atua para que ela seja mais justa. O convite para atuarmos nos trabalhos da CPI com os vereadores da Comissão, é uma ótima oportunidade de darmos nossa contribuição por um transporte digno para os iguauenses.”, disse e representante da OAB que participa da CPI.

Ausências Registradas – Em razão da greve de motoristas e cobradores em Foz do Iguaçu, programada para esta sexta-feira (30), houve pedido de explicações de como o movimento grevista afetará o transporte para os usuários, mas essa dúvida não pode ser esclarecida, pois não se fizeram presentes na audiência da CPI do Transporte, os representantes do FOZTRANS e do Sindicato dos Rodoviários de Foz do Iguaçu.

Greve do Transporte Nesta Sexta (30) – Segundo divulgado em matéria do jornal a Gazeta Diário pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários de Foz do Iguaçu, Dilto Vitorassi, motoristas e cobradores farão uma paralisação, em razão do cenário político nacional, com foco principal nas denúncias contra o presidente Michel Temer. Além do aspecto político da paralisação, o sindicato presidido por Vitorassi, apresenta reivindicações da categoria.

