CORTE EUROPEIA DIZ QUE REINO UNIDO PODE ABANDONAR UNILATERALMENTE O BREXIT

Decisão foi divulgada nesta segunda-feira (10), um dia antes da votação no Parlamento britânico sobre o acordo firmado entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o Conselho Europeu

O Tribunal de Justiçada União Europeia afirmou que o Reino Unido pode abandonar unilateralmente o processo para deixar a União Europeia (UE). A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (10), um dia antes da votação no Parlamento britânico sobre o acordo firmado entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o Conselho Europeu.

“Quando um Estado membro notifica o Conselho Europeu de sua intenção de abandonar a UE, como fez o Reino Unido, este Estado é livre para revogar unilateralmente tal notificação”, decidiu o tribunal, que tem sede em Luxemburgo.

A corte se baseou no parecer de Manuel Campos Sanchez-Bordona, que é advogado-geral do Tribunal, que indicou que o Reino Unido pode retirar sua notificação para deixar o bloco europeu sem o acordo de outros Estados membros. O acionamento do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que aconteceu em 29 de março de 2017, deu início ao Brexit, como ficou conhecido o processo de afastamento.

O Reino Unido poderia retirar o acionamento do Artigo 50 antes de o acordo de retirada negociado entre o Reino Unido e a UE entrar em vigor.

O tribunal europeu avaliou a polêmica, levantada por um grupo de ativistas anti-brexit escoceses, rapidamente já que em 29 de março está previsto o prazo para que o Reino Unido deixe de ser considerado um estado-membro do bloco.

Theresa May afirma reiteradamente que seu governo não irá reverter a decisão de deixar o bloco, que foi tomada em um referendo em 2016. No entanto, a decisão do Tribunal dá ao parlamento britânico uma outra possibilidade para o encaminhamento do processo do Brexit.

A premiê enfrenta muita dificuldade para aprovar o acordo no parlamento britânico na terça-feira, porque necessita 320 votos e o seu partido, o conservador, só conta em sua bancada com 315 deputados. Mesmo dentro da sua legenda, vários parlamentares já anteciparam que votarão contra.

Pela lei, se o acordo for rejeitado, os ministros têm 21 dias para declarar como pretendem prosseguir. O governo disse anteriormente que, se o texto for rejeitado, o Reino Unido deixará a União Europeia sem um acordo.

(Com G1)