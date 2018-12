CORPO DO EX-PRESIDENTE GEORGE H. W. BUSH ESTÁ EM WASHINGTON

O corpo do ex-presidente norte-americano George H. W. Bush chegou nesta segunda-feira a Washington, numa viagem final ao Capitólio dos Estados Unidos, onde as pessoas prestarão homenagens ao homem que liderou a nação no final da Guerra Fria.

O caixão do 41º presidente dos EUA, coberto com a bandeira norte-americana, foi descarregado do Air Force One na Base Conjunta Andrews, nos arredores de Washington, e homenageado com uma salva de 21 tiros e as notas solenes de “My Country, Tis of Thee”.

A família Bush, liderada pelo filho e ex-presidente George W. Bush, acompanhou o corpo do patriarca no voo do Texas até o Capitólio.

O corpo de George H. W. Bush será velado no edifício circular do Capitólio de segunda até quarta-feira, quando um funeral de Estado está marcado na Catedral Nacional.

Bush faleceu em sua casa em Houston na noite de sexta-feira, sete meses após a morte de sua esposa Barbara. Depois dos serviços em Washington, haverá um outro funeral em Houston na quinta-feira seguido do enterro na Biblioteca Presidencial Bush em College Station, no Texas.

Bush serviu por dois mandatos como vice do então presidente Ronald Reagan antes de sua própria passagem pelo Salão Oval entre 1989 e 1993, tempo em que viu o fim da Guerra Fria e também o enfrentamento entre os Estados Unidos e o Exército iraquiano de Saddam Hussein na Guerra do Golfo de 1991.

Ele não conseguiu conquistar um segundo mandato após quebrar uma promessa de que não haveria novos impostos.

O presidente Donald Trump ordenou que o governo federal não funcione na quarta-feira, e que tanto a Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq estejam fechadas no dia em respeito. Os mercados de títulos e opções também devem estar fechados, mas espera-se que os mercados de câmbio estrangeiros e de energia continuem abertos.

Homenagens a George e Barbara Bush surgiram na vizinhança onde ele morava, em um memorial ao presidente Bush em um parque na cidade e em um aeroporto batizado com seu nome.

Christy Smith parou no final de semana para render suas condolências a Bush em uma estátua de bronze do ex-presidente em um parque de Houston.

“Ele deixou um bom exemplo para todos nós”, disse Smith, de 39 anos. “Ele sempre se importou com todos e tratou as pessoas de maneira igualitária”.

(Com Reuters)