CORPO DE JOVEM QUE SE AFOGOU EM PRAINHA DE FOZ DO IGUAÇU É ENCONTRADO PELOS BOMBEIROS

Jovem tinha 20 anos e estava desaparecido desde segunda-feira (1º).

O corpo de jovem de 20 anos, que estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (1º) após se afogar na Prainha de Três Lagoas, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na noite desta terça (2).

João Lucas Cardoso e um amigo estavam brincando em um colchão inflável na prainha quando o colchão virou. O amigo conseguiu sair do local, mas João se afogou e não foi mais encontrado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os dois tinham ingerido bebidas alcoólicas e entraram em uma área proibida para banho.

(Com G1)