Corpo de homem que morreu na Ponte da Amizade será exumado, diz família

O corpo Ademir Gonçalves Costa, que morreu em janeiro durante uma abordagem de servidores da Receita Federal na Ponte Internacional da Amizade, deverá ser exumado entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (27) por advogados da família do vendedor.

“O objetivo desta perícia é identificar a causa mortes, o que acredito ser possível mesmo passados dez meses da data do falecimento da vítima”, explicou Wilson André Neres.

Familiares de Ademir acreditam que ele tenha morrido por asfixia – confome aponta uma perícia particular -, e não por intoxicação exógena, por substância química produzida fora do corpo, como aponta o inquérito concluído pela PF. O Ministério Público Federal chegou a pedir o arquivamento do caso, mas a Justiça Federal adiou a análise da decisão e autorizou a exumação.