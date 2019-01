CORPO DE BOMBEIROS DIVULGA LISTA COM 183 PESSOAS ENCONTRADAS COM VIDA

Oito pessoas estão desaparecidas; Sete foram encontradas mortas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou na noite desta 6ª feira (25.jan.2019) uma lista com nomes de 183 pessoas que foram resgatadas vivas após o rompimento da barragem na Mina Feijão, em Brumadinho (MG), município localizado a 51 km de Belo Horizonte.

Um mar de lama destruiu casas próximas à região, que tem cerca de 39 mil habitantes.

Mais cedo, o Corpo de Bombeiros informou que 200 pessoas estavam desaparecidas.

Segundo comunicado emitido pelo governo, 7 corpos de pessoas encontradas mortas já estão no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Há confirmação ainda de 7 pessoas feridas.

Rompimento da Barragem

A barragem da mineradora Vale do Rio Doce rompeu-se nesta 6ª feira (25.jan.2019) na Mina Feijão, em Brumadinho (MG), município localizado a 51 km de Belo Horizonte. Um mar de lama destruiu casas próximas à região, que tem cerca de 38.000 habitantes.

Uma equipe com técnicos da Defesa Civil foi deslocada para o local para avaliar as consequências do desastre ambiental. Também orientou moradores dos bairros Canto do Rio, Pires, Amianto, São Torrado, Alberto Flores e Parque da Cachoeira a deixarem suas casas. A tendência é que os resíduos do rompimento sigam para o rio Paraopeba.

O presidente Jair Bolsonaro criou 2 gabinetes de crise para apurar a situação, 1 político no Palácio no Planalto e outro operacional no Ministério do Meio Ambiente. Ele deve se deslocar para a região no sábado (26.jan), às 8h.

Bolsonaro também determinou que os ministros Gustavo Henrique Canuto (Desenvolvimento Regional), Bento Costa Lima Leite (Minas e Energia) e Ricardo Salles (Meio Ambiente), e o secretario nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, acompanhem de perto o caso.

O governo de Minas Gerais informou que 1 gabinete estratégico de crise será formado para acompanhar as ações.

“Uma força-tarefa do estado de Minas Gerais já está no local do rompimento da barragem para acompanhar e tomar as primeiras medidas. O Corpo de Bombeiros, por meio do Batalhão de Emergências Ambientais, e a Defesa Civil também já estão no local da ocorrência trabalhando e há 2 helicópteros sobrevoando a região”, diz a nota.

Localização do Município

O município de Brumadinho fica a 51 km de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. De acordo com a estimativa do IBGE, sua população em julho de 2017 era de 38.863 habitantes.

No município está localizado o Instituto Inhotim, sede de 1 dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e considerado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina.

O local que não foi atingido pelo rompimento da barragem, mas o instituto informou, por meio do Twitter, que a área de visitação do museu foi evacuada.

Potencial de Danos

Segundo o Cadastro Nacional de Barragens, elaborado pela ANM (Agência Nacional de Mineração) e encaminhado à ANA (Agência Nacional de Águas), a barragem rompida tinha baixo risco de acidentes e alto potencial de danos.

Divulgado em novembro do ano passado, com dados referentes a 2017, o documento aponta 45 barragens com risco de rompimento, mas a barragem da Vale não estava nessa lista.

No total, o relatório mostra que o país tem 24 mil barragens identificadas para diversas finalidades, como geração de energia, acúmulo de água ou rejeito de minérios, caso da barragem rompida hoje.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) divulgou nota informando “o empreendimento, e também a barragem, estão devidamente licenciados, sendo que, em dezembro de 2018, obteve licença para o reaproveitamento dos rejeitos dispostos na barragem e para seu descomissionamento [encerramento de atividades]“.

“A barragem não recebia rejeitos desde 2014 e tinha estabilidade garantida pelo auditor, conforme laudo elaborado em agosto de 2018. As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão apuradas pelo governo de Minas”, informou a pasta.

(Com Poder360)