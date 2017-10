Corpo de Ademir Gonçalves será exumado nesta terça-feira

A exumação do corpo de Ademir Gonçalves, que morreu durante uma abordagem na aduanta da Ponte Internacional da Amizade, será realizada nesta terça-feira (31), no Cemitério Municipal do Jardim São Paulo, em Foz do Iguaçu. O procedimento será realizado por legistas particulares e da Polícia Federal.

O homem de 39 anos, morreu no dia 28 de janeiro durante uma abordagem de servidores da Receita Federal. De acordo com a família de Ademir, ele pode ter morrido por asfixia e não por intoxicação, como aponta o inquérito concluído pela Polícia Federal.

A exumação do corpo foi autorizado pleo Juiz da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, Edilberto Barbosa Clementino.

Com Rádio Cultura