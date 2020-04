Coronavírus: EN LA TRIPLE FRONTERA, FOZ APLAZA APERTURA DE COMERCIOS

La brasileña Foz de Yguazú, al igual que Ciudad del Este, tiene el comercio como principal actividad económica.

Desde hoy estaba prevista la apertura gradual de comercios en la ciudad del Foz de Yguazú, Brasil, frontera con Ciudad del Este, Paraguay. Sin embargo, ayer el prefecto (intendente) Francisco Lacerda retrocedió en su posición inicial, tras confirmarse la circulación comunitaria del nuevo coronavirus.

La decisión fue adoptada en conjunto por el prefecto, el secretario de Salud Nilton Bobato y el Grupo de Trabajo de Evaluación Epidemiológica y Asistencial del Comité de Crisis del Covid-19.

“El hecho de detectar la transmisión comunitaria es un parámetro de que la enfermedad, aun con todas las medidas de prevención, se encuentra en expansión en el municipio y pasando de persona a persona. Si medidas efectivas no son implementadas tendremos una dispersión acelerada del virus”, explicó Bobato.

De hecho, la intención de permitir la actividad comercial, desde esta semana, fue duramente criticada por sectores organizados de la sociedad civil, gremios sindicales y partidos políticos que se opusieron desde el principio a la determinación adoptada por la Municipalidad local, a pedido de empresarios y comerciantes.

En un comunicado, explicaron que aun siendo gradual, controlada y fiscalizada la actividad comercial, en otras partes del mundo se ha traducido en un aumento en el número de infectados en escala geométrica, defendiendo la orientación de la Organización Mundial de la Salud de permanecer con los comercios cerrados, manteniendo solo las que son de servicio indispensables.

COMUNITARIA. El pasado 11 de abril se confirmó que en Foz tienen transmisión comunitaria de coronavirus. En este estado es más complicado definir quién está transmitiendo el virus.

El último caso, registrado el sábado pasado, influyó en la decisión. La paciente es una mujer de 34 años, que se encuentra aislado en su domicilio. Presenta síntomas leves. No tiene registro de realizar viajes y no tuvo contacto con viajantes o pacientes con casos infectados en otra ciudad, por lo que no fue posible detectar el origen de la transmisión.

La mujer es personal de blanco, empero Roberto Doldán, responsable de Epidemiología de Foz, el paciente no trabaja en el frente contra el coronavirus. “Quedó claro que se trata de una transmisión comunitaria, lo que quiere decir que no sabemos de dónde tomo el virus, lo que significa que el virus está circulando entre nosotros. Esta profesional no trabaja en la línea de frente al coronavirus, ella activa en otras áreas de la salud, no directamente con casos sospechosos o confirmados de Covid-19”.

El Foz hay 30 casos confirmados de la enfermedad.

(Con Última Hora)