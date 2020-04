Coronavírus: EM NOVO RECORDE, BRASIL REGISTRA 204 MORTES POR CORONAVÍRUS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Governo Federal admite 1,5 mil mortes e 25,2 mil casos confirmados. O número de curados é estimado em cerca de 14 mil.

O Brasil registrou nesta terça-feira 204 novas mortes provocadas pela novo coronavírus e 1832 novos casos da doença nas últimas 24 horas, segundo informações do Ministério da Saúde. Trata-se do maior aumento de mortes pela covid-19 registrado de um dia para o outro até agora. A taxa de letalidade está em 6,1%.

Com isso, em todo o País, o número de mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chegou a 1.532, com um total de 25.263 casos. Até segunda-feira, o número total era de 1.328 vítimas fatais e 23.430 casos confirmados.

O Estado de São Paulo continua sendo o mais afetado, 695 óbitos e 9.371 casos já confirmados da doença. Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas vêm atrás na lista dos Estados com maiores números.

O número de registros de mortes por insuficiência respiratória e pneumonia no Brasil teve um salto em março, contrariando tendência de queda que vinha sendo observada nos meses de janeiro e fevereiro. Foram 2.239 mortes a mais em março de 2020 do que no mesmo período de 2019, o que levanta a suspeita de que vítimas do coronavírus podem estar entrando nas estatísticas de outros problemas respiratórios.

(Com Agência Estado)