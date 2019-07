COREIA DO NORTE OTIMISTA NA REUNIÃO SURPRESA DE TRUMP-KIM COMO UMA CHANCE DE PROMOVER NEGOCIAÇÕES NUCLEARES

O líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram na reunião de domingo para avançar no diálogo para a descoberta da desnuclearização da península coreana, informou a mídia estatal norte-coreana nesta segunda-feira

Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar na Coréia do Norte no domingo, quando conheceu Kim na Zona Desmilitarizada (DMZ) entre as duas Coréias e concordou em retomar as negociações nucleares paralisadas.

“Os principais líderes dos dois países concordaram em manter contato próximo também no futuro, e retomarão e promoverão diálogos produtivos para fazer um novo avanço na desnuclearização da península coreana e nas relações bilaterais”, disse a agência de notícias KCNA. .

A reunião, iniciada por um tweet de Trump que Kim disse que pegou de surpresa, mostrou a relação entre os dois, mas analistas disseram que não estão mais perto de diminuir a distância entre suas posições desde que saíram da cúpula em fevereiro, no Vietnã.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse aos repórteres, pouco antes de partir da Coréia do Sul, que uma nova rodada de negociações provavelmente aconteceria “em julho” e que os negociadores do Norte seriam diplomatas do Ministério do Exterior.

Em uma foto divulgada pela KCNA na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da Coréia do Norte, Ri Yong Ho e Pompeo são mostrados sentados ao lado de Kim e Trump, respectivamente, na Freedom House, o prédio onde os dois líderes tiveram conversas individuais.

A KCNA disse que durante o bate-papo entre Trump e Kim, os dois líderes explicaram “questões de aliviar as tensões na península coreana”, “questões de interesse mútuo que se tornam um obstáculo para resolver essas questões” e “expressaram total compreensão e simpatia.”

Kim disse que foi o bom relacionamento pessoal que ele teve com Trump que tornou possível um encontro tão dramático com apenas um dia de antecedência e que o relacionamento com Trump continuaria a produzir bons resultados, de acordo com a KCNA.

A “decisão corajosa e corajosa” dos dois líderes que levou ao encontro histórico “criou uma confiança sem precedentes entre os dois países” que se emaranhava em uma animosidade profundamente enraizada, disse a KCNA.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, saudou o encontro entre Trump e Kim e “apoia totalmente os esforços contínuos das partes para estabelecer novas relações para a paz sustentável, segurança e desmineralização completa e verificável da Península Coreana”, disse o porta-voz da ONU Stephane Dujarric. declaração.

A China também saudou a reunião, com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores descrevendo-a como “construtiva e alcançando resultados positivos”.

Mas os problemas podem estar por vir.

“O fato de as negociações nucleares terem dado início é muito encorajador, mas isso não significa que os dois lados já tenham ajustado suas posições e estabelecido as condições para negociações bem-sucedidas em nível de trabalho”, disse Kim Hyun-wook, professor na Academia Diplomática Nacional da Coréia.

(Com Reuters)