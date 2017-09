Coreia do Norte lança novo míssil sobre o Japão

A Coreia do Norte disparou um novo míssil na noite desta quinta-feira (14/09) – manhã de sexta em Pyongyang –, segundo comunicaram autoridades da Coreia do Sul e do Japão.

O projétil foi lançado pouco antes das 7h (hora local) dos arredores da capital norte-coreana em direção ao leste. Segundo o governo japonês, o míssil chegou a sobrevoar o norte do Japão, levando o país a entrar em alerta vermelho.

Autoridades militares sul-coreanas estimam que o projétil, ainda não identificado, tenha alcançado uma altitude máxima de 770 quilômetros e percorrido uma distância de 3.700 quilômetros – o suficiente para atingir o território americano de Guam, no Pacífico Ocidental, por exemplo.

De acordo com o governo em Tóquio, o míssil caiu no Oceano Pacífico a cerca de 2 mil quilômetros a leste do cabo de Erimo, que fica na ilha de Hokkaido, no norte japonês. Não foi detectada qualquer colisão com barcos ou aviões na região.

O Japão rechaçou o novo lançamento nesta quinta-feira, afirmando que o país “condena essas ações com as palavras mais duras”. “Não podemos tolerar que se repitam essas provocações excessivas da Coreia do Norte”, afirmou o porta-voz do governo japonês Yoshihide Suga.

O funcionário acrescentou que o Japão abordará o assunto com os Estados Unidos e a Coreia do Sul no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a fim de preparar uma resposta adequada a Pyongyang.

Em reação ao disparo, o governo sul-coreano convocou uma reunião do Conselho Nacional de Segurança, e as tropas do país realizaram um teste com um míssil balístico no Mar do Japão, afirmaram agências de notícias internacionais.

Há pouco mais de duas semanas, a Coreia do Norte já havia lançado um míssil em direção ao leste. O projétil também sobrevoou o território do Japão e caiu nas águas do Oceano Pacífico, sem deixar vítimas.

O lançamento desta quinta-feira ocorreu poucos dias após o Conselho de Segurança da ONU aprovar novas sanções à Coreia do Norte, incluindo a proibição das exportações de têxteis e a limitação de remessas de produtos petrolíferos.

O novo pacote de restrições, aprovado por unanimidade na segunda-feira passada (11/09), foi uma resposta ao mais recente teste nuclear conduzido pelo regime de Kim Jong-un no início deste mês – Pyongyang afirmou se tratar de uma bomba de hidrogênio compacta o suficiente para ser instalada num míssil balístico intercontinental.

Com DW