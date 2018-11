COREIA DO NORTE EXPÕE PELA PRIMEIRA VEZ UM RETRATO DE KIM JONG UN

A Coreia do Norte expôs pela primeira vez em público um retrato de seu líder, Kim Jong Un, uma decisão que, segundo especialistas, abre uma nova etapa no desenvolvimento do culto à personalidade do líder norte-coreano.

O retrato apareceu no domingo do lado fora do Aeroporto Internacional de Pyongyang, ao lado do presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que chegou à capital coreana para uma visita.

No retrato, Kim aparece sorridente, usando terno e gravata.

“É a primeira vez que esse retrato aparece em um lugar público”, disse Cho Han-bum, analista do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, um instituto do governo na Coreia do Sul.

De acordo com Cho, é uma “segunda fase” na liderança de Kim, “que se concentrará na consolidação do culto pessoal de Kim Jong Un”.

As ruas, escritórios e escolas em todo o país estão cheios de retratos idealizados do avô do jovem líder norte-coreano, Kim Il Sung, o fundador do país, e seu pai, Kim Jong Il.

Kim é o terceiro membro de sua família a liderar a Coréia do Norte e chegou ao poder em 2011, quando tinha cerca de 20 anos de idade.

(Com MSN Notícias)