COREIA DO NORTE CONCORDA EM ENVIAR ATLETAS A JOGOS DE INVERNO NA COREIA DO SUL

Países se reuniram pela primeira vez em dois anos, depois de uma etapa de fortes tensões

A Coreia do Norte participará dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul no mês que vem. A informação foi confirmada pelo vice-ministro da Unificação do Sul, Chun Hae-sung, na conclusão da primeira rodada de negociações entre os dois países depois de dois anos. Conversas que, com o objetivo declarado de abordar o tema dos Jogos Olímpicos, tinham como pano de fundo a vontade, pelo menos por parte do Sul, de encerrar uma fase de enorme tensão e de começar um degelo gradual entre dois países que, tecnicamente, continuam em guerra. Pyongyang, segundo Chun declarou a repórteres, enviará uma delegação composta por atletas, altos oficiais, artistas e torcedores.

Uma das propostas apresentadas pela Coreia do Sul durante a reunião, que durou quase duas horas e meia, foi que ambas as delegações desfilassem juntas na abertura dos jogos de PyeongChang.

Outra proposta é que as duas Coreias realizem um encontro de seus corpos militares para tentar reduzir a tensão que gerou o desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano. Uma terceira proposta permitiria, durante o Ano Novo da Ásia, em meados de fevereiro e coincidindo com os Jogos, uma reunião de famílias separadas pela guerra.

A reunião, que gerou uma grande expectativa e começou às 10h (23h de Brasília da segunda-feira), durou quase duas horas e meia e ocorreu em um ambiente tranquilo. Os presidentes das respectivas delegações, o ministro da Unificação sul-coreano, Cho Myoung-gyon, e Ri Son-gwon, que lidera o Comitê norte-coreano para a Reunificação Pacífica da Coreia, iniciaram a reunião com um aperto de mãos. Cada equipe tinha cinco pessoas.

(Com EL PAÍS)