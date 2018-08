COREANOS LARGAM NA FRENTE EM PROJETO DE NOVA FERROVIA NO PARANÁ

Vários grupos estrangeiros estão concorrendo, mas, embora nenhum tenha desistido, alguns já ficaram para trás na disputa pelo modelo da estrada de ferro Dourados-Paranaguá

A proposta de fazer uma nova ferrovia no Paraná, ligando Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Paranaguá, está começando a ganhar forma na prancheta de projetos de diversos grupos internacionais que disputam o negócio. O governo do Paraná anunciou a iniciativa no ano passado e recebeu, até março, os Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMIs). Entre os grupos que oficializaram a proposta para realizar os estudos de viabilidade – e serem remunerados só depois da licitação – está uma empresa asiática, que avançou mais nos levantamentos.

A Pyunghwa Engineering Consultants Ltd. (PEC) é a empresa coreana que conseguiu entregar no prazo combinado oito propostas de traçado e partiu para novas etapas, enquanto grupos americanos, espanhóis e franceses pediram mais tempo. De acordo com Murilo Noronha da Luz, coordenador de concessões e parcerias da Secretaria de Planejamento, nenhum dos quatro consórcios autorizados a fazer os estudos de viabilidade (técnica, ambiental e econômica) desistiu. A expectativa é de que as empresas selecionadas apresentem soluções para construir mil quilômetros de ferrovia, ao custo estimado de R$ 10 bilhões.

Para economizar dinheiro, tempo e trabalho, o governo estadual priorizou as alternativas de traçado da ferrovia, para que os levantamentos topográficos e geotécnicos fossem feitos apenas nos locais previamente aprovados. Já há uma discussão prévia com ambientalistas, principalmente para encontrar as melhores opções para cortar o trecho de Serra do Mar, sobre os pontos mais indicados para a ferrovia.

A previsão é de que os estudos estejam prontos até o final do ano. Depois disso, começa a fase de avaliação técnica das propostas apresentadas. Pela legislação vigente, o governo estadual não paga pelos estudos. As empresas autorizadas aceitam a proposta, por conta e risco, acreditando que podem apresentar o melhor projeto. O modelo escolhido será usado na licitação – e a empresa vencedora deve remunerar quem fez o projeto, avaliado em R$ 25 milhões.

A expectativa é fazer a licitação para a construção da ferrovia no segundo semestre de 2019. Um dos objetivos é diminuir o trânsito de caminhões nas rodovias e também o valor do frete no transporte de cargas. A ideia é construir dois ramais ferroviários: um de Dourados (MS) a Cascavel e outro de Guarapuava a Paranaguá. No meio dos dois trechos há a linha férrea operada pela Ferroeste.

De Guarapuava a Paranaguá, a nova ferrovia seria paralela à BR-277. O transporte ferroviário no trecho é feito atualmente pela concessionária Rumo, que passaria a ter concorrência. Atualmente, menos de 20% das cargas que chegam ao porto de Paranaguá viajam de trem. Além do alto número de acidentes e do custo elevado para quem paga o frete, a movimentação de veículos pesados danifica o pavimento e prejudica o meio ambiente – com queima de combustíveis e emissão de gases.

Nova Ferroeste

Veja qual será o traçado da extensão da ferrovia, segundo projeto do governo do Paraná:

TRECHO 1

Guarapuava-Paranaguá – 400 quilômetros de ferrovia, descendo a serra paralelamente à BR-277. Trecho ficará sob concessão estadual.

TRECHO 2

Guarapuava-Cascavel – revitalização do trecho de 250 quilômetros já existente. Subconcessão da Ferroeste.

Cascavel-Dourados (MS) – 350 quilômetros de ferrovia. Subconcessão da Ferroeste.

Custo total estimado

R$ 10 bilhões

Distância total

1 mil km de trilhos

(Com Gazeta do Povo)