COPOM: P´ROXIMAS DECISÕES SOBRE A TAXA BÁSICA DIVIDEM ECONIMISTAS

O Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) dá início nesta 3ª feira (30.jul.2019) a mais 1 encontro para definir a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Pela 1ª vez em muitas reuniões, a decisão do colegiado divide a opinião dos economistas.

A Selic está na mínima histórica de 6,5% ao ano desde março do ano passado. Agora, parte dos analistas de mercado já aposta em 1 novo corte nesta reunião, de 0,25 ou 0,5 ponto percentual. Outros, no entanto, ainda defendem que a autoridade monetária optará por mais uma manutenção da taxa.

No último encontro, em 18 e 19 de junho, o BC manteve a Selic estável pela 10ª vez consecutiva. Deixou, no entanto, as portas abertas para reduções futuras.

O Poder360 preparou 1 infográfico com as principais dúvidas a respeito do futuro da Selic. A decisão do Copom será anunciada após o 2º dia de reunião, nesta 4ª feira (31.jul), a partir das 18h20.

O que diz quem aposta em queda

No comunicado que acompanhou a última decisão, o Copom enfatizou a importância da “continuidade do processo de reformas e ajustes necessários” à economia para a queda da taxa de juros.

Assim, boa parte dos economistas acredita que a aprovação da reforma da Previdência em 1º turno na Câmara neste mês é sinal suficiente para que o BC dê início a 1 novo movimento de corte dos juros.

“O mercado já considera como certo [o corte]. Se abordarmos a última reunião e analisarmos o balanço de riscos, houve melhora em relação à reunião anterior [de maio]”, diz Flávio Serrano, economista da Haitong, mencionando o andamento da PEC da Previdência.

Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, afirma que as expectativas de inflação sob controle e o fraco desempenho da atividade econômica neste ano são outros fatores que favorecem 1 novo corte.

Analistas de mercado consultados pelo BC no Boletim Focus estimam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do país, ficará em 3,78% em 2019 e 3,9% em 2020, abaixo do centro da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) para os anos.

As expectativas para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2019 estão sendo sucessivamente revisadas para baixo neste ano. Em janeiro, economistas e governo projetava alta de 2,5%. Agora, falam em 0,8%.

Para Agostini, o BC já tinha condições de reduzir a taxa na reunião anterior. Sua aposta agora é em corte 0,25 ponto percentual neste encontro. “Isso olhando a postura conservadoras do BC, mas há espaço para cortar mais”, disse.

Serrano, que também aposta em corte de 0,25 ponto, acrescenta que o cenário global está mais favorável. Isso pela tendência de o Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos) e o BCE (Banco Central Europeu) reduzirem os juros.

O BCE, sob o comando de Mário Draghi, decidiu na 5ª feira (25.jul) manter a taxa de juros inalterada em 0% na Zona do Euro, apesar de parte do mercado ter apostado em recuo, mas sinalizou a possibilidade de cortes futuros.

Já nos EUA, o Fed também anuncia na 4ª feira sua nova taxa básica. O mercado financeiro divide-se entre corte de 25 a 50 pontos-base, diante de diferentes sinais emitidos por dirigentes da autoridade monetária, incluindo o seu presidente, Jerome Powell.

O que diz quem aposta em manutenção

Há, no entanto, quem defenda que o Banco Central manterá a postura de cautela e aguardará a evolução da tramitação da reforma da Previdência, que ainda precisa ser aprovada em 2º turno pela Câmara e tramitar no Senado.

Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset, se diz cético em relação a cortes. “Na minha leitura, o BC entende que apenas com a aprovação da reforma da Previdência o Brasil voltará a ter credibilidade fiscal no mercado internacional. Para cortar juros de maneira sustentável, sem a inflação disparar, é preciso de credibilidade.”

Ele afirma, ainda, que o Copom aguardará uma definição sobre a política monetária no exterior. Para Spyer, no momento em que houver clareza em relação a esses 2 fatores, abre-se espaço para 2 cortes seguidos, de 0,5 ponto percentual na Selic, que terminaria 2019 em 5,5% ao ano.

Já Yan Cattani, economista da Pezco, afirma que 1 novo corte não seria eficiente para dar mais estímulo à atividade econômica neste momento.

“Estamos há mais de 1 ano com a Selic no menor nível histórico. Não é uma queda de 0,5 ponto que vai impulsionar a economia. Até porque podemos incorrer no risco de repetir o que aconteceu no passado recente, de baixar a taxa e depois ter que subir. O corte pode beirar a falta de zelo em 1 momento crucial para a retomada.”

Entenda a SELIC e o COPOM

A Selic, definida durante encontros do Copom, é o principal instrumento do Banco Central de controle da inflação. Taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais, vigora por todo o período entre reuniões ordinárias do comitê.

Quando a inflação está alta, o BC sobe a taxa básica de juros, aumentando o custo do crédito e a remuneração de investimentos em renda fixa. Esse movimento desestimula os gastos do consumidor e os investimentos das empresas, o que acaba aliviando a pressão sobre os preços.

Por outro lado, quando a inflação dá sinais de desaceleração, abre-se espaço para a redução da taxa de juros. Esse movimento tende a incentivar a atividade e o crescimento econômico.

O Copom é formado pelos membros da diretoria do BC. Seu principal objetivo é estabelecer as diretrizes da política monetária e garantir o cumprimento da meta de inflação, definida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). A reunião tem duração de 2 dias. No 1º, é apresentada uma análise da conjuntura. No 2º, é definida a nova taxa básica de juros da economia.

(Com Poder360)