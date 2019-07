COPA AIRLINES ESTUDA ABRIR NOVA ROTA NO PARAGUAI EM CIDADE DO LESTE

Presidente da companhia reuniu-se nesta segunda-feira no Palácio do Governo do Paraguai com o presidente do país, Mario Abdo Benítez

O presidente-executivo da Copa Airlines, Pedro Heilbron, anunciou que a companhia aérea panamenha estuda abrir uma nova rota no Paraguai em Cidade do Leste, na fronteira com Foz do Iguaçu.

Heilbron reuniu-se nesta segunda-feira no Palácio do Governo do Paraguai com o presidente do país, Mario Abdo Benítez. Também estiveram presentes o chanceler, Luis Alberto Castiglioni, e o chefe da Direção Nacional de Aviação Civil (Dinac), Edgar Melgarejo.

“É algo que também nos deixa muito entusiasmados”, disse o presidente-executivo da Copa, que esclareceu que, por enquanto, a possibilidade de começar a operar na segunda maior cidade paraguaia está em fase de estudos.

Isso inclui também uma visita do próprio Heilbron a Cidade do Leste para conhecer as infraestruturas e se reunir com os empresários locais.

“Quando se trata de mercados que não estão conectados hoje em dia com o resto do continente, também é preciso fazer análises que vão além das estatísticas, conhecer o potencial dos destinos, conhecer o potencial a cidade e das regiões próximas”, acrescentou.

A Copa Airlines conta com voos diretos entre Assunção e Cidade do Panamá, com um mínimo de duas viagens diárias, segundo Heilbron.

As autoridades paraguaias querem promover agora a conexão com Cidade do Leste e “gerar o interesse nesta nova rota”, como afirmou o chefe da Dinac.

(Com Portal da Cidade)