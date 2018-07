CONVENÇÃO: PP, PPL E PR NO PARANÁ

Convenção do PP

A presidente do PP do Paraná, deputada Maria Victória, começou a convocar todos os filiados para a convenção estadual no próximo dia 4 de agosto, a partir das 10h, no Espaço Torres em Curitiba. No encontro, serão homologadas a candidatura da governadora Cida Borghetti à reeleição e as coligações partidárias para para as eleições majoritárias (Estado e Senado) e proporcionais (deputados estadual e deputado federal). Também serão escolhidos os candidatos aos legislativos estadual e federal e os respectivos números que constarão nas urnas eletrônicas.

Convenção do PPL

Hoje ocorre a convenção do PPL na Câmara de Cascavel, às 19h30. O convite é encaminhado pelo presidente do PPL, Marcio Pacheco, pré-candidato a deputado estadual. Flávio Arns é pré-candidato ao Senado, ao lado de Jorge Bernardi, pré-candidato a governador.

Convenção do PR

Cascavel também será palco da convenção do PR. Será no sábado, às 11h, na sede do partido, na Rua Paranavaí, 860, Bairro Pacaembu. O convite é encaminhado pelo presidente estadual, deputado federal Fernando Giacobo. Na convenção será homologada a aliança e o apoio ao deputado Ratinho Junior (PSD) na disputa ao governo do Estado.

(Com O Paraná)