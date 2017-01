CONTRATOS DA PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU SERÃO REVISADOS POR COMISSÃO

A prefeita interina de Foz do Iguaçu, Inês Weizemann (PSD), anunciou nesta quarta-feira (24) que todos os contratos com a administração municipal serão revisados por uma comissão especial. O objetivo, explicou, é reavaliar e identificar possíveis irregularidades, entre elas, fraudes em licitações. A medida também visa gerar economia aos cofres públicos.

A comissão de revisão dos contratos do município é formada por representantes da prefeitura, da Procuradoria-Geral e da Secretaria de Administração, além da secretaria responsável. E, a prioridade serão aqueles que estão vencendo e os relacionados a obras que estão paradas, muitas delas embargadas depois da deflagração da Operação Pecúlio.

O Ministério Público, a Justiça e a Polícia Federal investigam um suposto esquema de corrupção envolvendo fraudes em licitações para a prestação de serviços na área da saúde e contratação de obras como de pavimentação asfáltica. Os prejuízos, estima-se, passam dos R$ 5 milhões. A organização criminosa, apuraram, vinha sendo comandada pelo ex-prefeito Reni Pereira (PSB).

A iniciativa tem como propósito ainda garantir transparência às ações do município. “Nós estamos desacreditados na sociedade. E, nós queremos recuperar esta credibilidade. Minha intenção é fazer o melhor pela cidade. Por isso estou aberta ao diálogo, com a população, com o promotor”, declarou a prefeita.

Alguns dos contratos como os ligados à Comunicação Social, por exemplo, já foram suspensos. O prazo para a análise e renovação ou cancelamento será de até 90 dias.

Os contratos na área da saúde são considerados urgentes e, por isso, estão sendo avaliados por outra equipe. O Observatório Social vai acompanhar os trabalhos de perto e revisar as avaliações.

“Quando começa a análise do contrato nós já o recebemos e começamos a analisá-lo. Isso dá mais transparência na gestão e nos interessa porque facilita o nosso trabalho de justamente fiscalizar o que está sendo feito a nível contratual”, comentou o presidente do Observatório Social em Foz do Iguaçu, Juliano Bicigo.