CONTRALOR INTENTARÁ AUDITAR

El contralor Enrique García se encuentra en Ciudad del Este para certificar personalmente que, pese a que supuestamente según la Corte están posibilitados de auditar la Municipalidad, en la práctica la administración de Sandra McLeod no provee documentos

García, a su llegada a la sede municipal, indicó que pese a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que indica que la Contraloría supuestamente no tiene impedimentos legales para auditar la Comuna, actualmente con pedido de intervención, “materialmente los papeles no están acá, no están allá y no están a disposición de la Contraloría; eso lo que estamos constatando en este momento”.

Esta visita de la máxima autoridad contralora del Estado se realizó luego de que la semana pasada se produjera justamente una discusión entre la Corte y la Contraloría sobre la posibilidad real de auditar la cuestionada gestión de la intendenta, miembro del clan Zacarías, que domina desde hace años la gestión de la municipalidad.

El contralor, anteriormente, explicó que cuando los auditores querían revisar los papeles de la gestión de McLeod, en la Comuna se los negaban o sostenían que estaban en poder del Tribunal de Cuentas, por lo que desde 2013 la Municipalidad no se somete a control real alguno de parte de la institución a su cargo.

Esta semana justamente, la intendenta Sandra McLeod debe acudir a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza el pedido de intervención de la municipalidad a su cargo. Posteriormente, esta instancia legislativa debe emitir un dictamen y el pleno debe llevar a votación el pedido realizado por la mayoría de la Junta Municipal, con amplio respaldo ciudadano.

El clan Zacarías actualmente se encuentra investigado por la Fiscalía por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

