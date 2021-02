CONTE AS BÊNÇÃOS DE DEUS!

Senhor Deus! Tu, Senhor, és digno de toda glória e louvor! Que o meu coração nunca se esqueça de tudo que o Senhor já fez e fará em minha vida. Te louvo por me amar e resgatar, enviando Jesus para nos salvar. Obrigado porque juntamente com Cristo também tem me concedido muitas bençãos espirituais e materiais. Nunca me deixes esquecer de tudo aquilo que já fizeste por mim. Ajuda-me a trazer à memória e testemunhar aquilo que pode nos dar esperança. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém!