CONTAS DE LUZ VOLTARAM A SER PAGAS EM LOTÉRICAS DO PARANÁ DESDE SÁBADO, 05

Retomada de recebimento de faturas estava previsto para segunda-feira (7), mas foi antecipada para sábado. Caixa Econômica Federal e Copel estavam sem contrato para o serviço desde 13 de março.

As lotéricas voltaram a receber o pagamento das contas de energia neste sábado (5), segundo o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Paraná (Sinlopar). O recebimento estava suspenso desde 13 de março, e, segundo o governo estadual, a previsão era retomar o atendimento do serviço somente na segunda-feira (7).

Foram quase dois meses com atendimento restrito. Agências da Caixa e lotéricas deixaram de receber as faturas da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel). Clientes dependiam de farmácias ou mercados para pagar a conta de luz no dia do vencimento.

O impasse começou porque a Caixa queria reajustar em 47% o valor cobrado para receber as contas. Índice considerado exagerado pela Copel. Segundo o governo, as empresas retomaram as negociações em abril e, nesta semana, chegaram a um acordo.

Os detalhes do acordo ainda não foram divulgados, mas o Sinlopar garante que o percentual do reajuste do contrato ficou bem abaixo do exigido no início das negociações.

“É uma receita a mais que dará continuidade aos empregos que geramos em todo o estado do Paraná”, explicou o presidente do Sindicato do Empresários Lotéricos do Paraná, Aldemar Mascarenhas.

Segundo o presidente dos empresários do setor, das mais de 4,5 milhões de faturas mensais da Copel, cerca de 1,9 milhão eram recebidas pelas agências da Caixa e Lotéricas. Um volume expressivo de clientes e de dinheiro. Em relação a retomada do recebimento das contas de luz, a Caixa Econômica Federal se limitou a informar que renovou o convênio com a Copel e que está tudo normalizado. A Copel também reiterou através da assessoria que a situação está regularizada. Onde Pagar Além da rede lotérica, a conta de luz pode ser paga em 2.181 pontos de 11 bancos credenciados e em 826 agentes arrecadadores em todo Paraná e Porto União (SC), que inclui farmácias e supermercados. A Copel também tem parceria com o Detran, por meio da qual é possível pagar a fatura com cartão de débito em 173 totens do órgão. A lista de toda a rede credenciada para pagamento da fatura de energia pode ser encontrada no site da companhia. Os consumidores também podem pagar a fatura de energia elétrica no banco que possuem conta corrente. Além disso, o consumidor pode colocar a fatura em débito automático em conta corrente.

(Com Agência O Globo)