CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUDAM PARA O COMPLEXO BORDIN

A partir de hoje (08) os conselhos da Criança, do Idoso, da Assistência Social e da Pessoa com Deficiência estarão atendendo no novo endereço

A Secretaria de Assistência Social fará, a partir de hoje (8), a mudança de endereço de quatro conselhos de políticas públicas do município para o Complexo Bordin, na avenida JK. Esses conselhos atuavam em um imóvel alugado na Travessa Julio Pasa, nº 43, que está sendo entregue pelo município.

Passam a atender no novo endereço o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD).

A Secretaria ainda estuda a mudança de endereço do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), hoje anexo ao CRAM, na Avenida Paraná, para o complexo Bordin.

“A prefeitura também deve implantar em breve o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, cuja lei já existe, e o Conselho de Promoção da Igualdade Racial”, adiantou o diretor de gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), André dos Santos.

O município conta ainda com o Conselho de Políticas sobre Drogas e Álcool, localizado em anexo a Secretaria de Segurança, na Avenida Costa e Silva, e o Conselho de Cultura, na Fundação Cultural.

Estão hoje no Complexo Bordin as secretarias de Educação, Meio Ambiente, Obras, Trabalho, Juventude e Capacitação e Planejamento, além da Ouvidoria e do Instituto de Peso e Medida do Estado do Paraná (IPEM).

(Com pmfi)