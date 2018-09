CONGRESSO CUSTARÁ R$ 1,2 MILHÃO POR HORA EM 2019

A previsão de gastos com o Congresso Nacional é de R$ 10,4 bilhões em 2019. O valor corresponde a mais de R$ 1 milhão por hora e está previsto no PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2019.

A Câmara fica com a maior parte do valor (R$ 6 bilhões). O Senado terá R$ 4,3 bilhões. Na 1ª, a maior parte dos servidores é composta por secretários parlamentares, cuja contratação se dá por livre nomeação. São 10.922 ante 2.954 funcionários efetivos. Já no Senado, são 2.197 dos servidores são efetivos e 3.854 são comissionados.

O gasto com pessoal ocupará 22,6% do orçamento do próximo ano. O montante previsto é de R$ 325,9 bilhões, representando a 2ª maior fatia dos gastos. A 1ª fica por conta da Previdência, que ocupará 44,3% do total (R$ 637,9 bilhões).

Emendas

O projeto dá aos 594 congressistas a possibilidade de apresentar até R$ 15,4 milhões em emendas individuais. Se consideradas as emendas que podem ser encaminhadas por bancada, o valor chega a R$ 169,6 milhões.

Em 2018, as emendas somaram R$ 4,4 bilhões no 1º semestre. O valor é o maior dos últimos 4 anos.

(Com Poder 360)