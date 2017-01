CONFRONTO TERMINA COM SUSPEITO MORTO NO PARQUE ECOLÓGICO DE SANTA TEREZINHA

Um homem morreu durante confronto no Parque Ecológico Domingos Zanette na tarde desta quinta-feira (26), em Santa Terezinha de Itaipu. Os policiais militares foram até a mata depois de uma denúncia anônima.

De acordo com as informações recebidas, um homem armado estaria ameaçando pessoas no local. As equipes montaram um cerco no intuito de encontrá-lo. No momento da abordagem, houve troca de tiros e Alan Junior Conarti Lopes, 24 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Informações preliminares apuradas pela reportagem apontam que o suspeito carregava uma pistola. O corpo dele será levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Foz do Iguaçu. Alan seria suspeito de um homicídio ocorrido recentemente na mesma cidade. Ele tinha cerca de 20 passagens pela Polícia só no Rio Grande do Sul. Em Santa Terezinha, foi reconhecido por várias vítimas de assalto. Era considerado um homem muito perigoso.

