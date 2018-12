CONFORME ACORDO DE TRANSIÇÃO, GOVERNADORA PROPÕE ALTERAÇÕES NA LEI DAS PPPs

A governadora Cida Borghetti encaminhou nesta terça-feira (11) para a Assembleia Legislativa projeto de lei que altera a legislação relacionada à desestatização e aos contratos de parcerias público-privadas (PPPs). O texto foi integralmente redigido pela equipe de transição do governador eleito Ratinho Jr.

A proposta estabelece o Programa de Parcerias do Paraná (PAR), institui um Fundo para o Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura (Funpar) e altera a lei 17.046 de 2012.

O documento visa propiciar a racionalização dos ativos públicos, a ampliação da eficiência e da qualidade dos empreendimentos públicos e dos serviços estatais e a atração de investimentos para o desenvolvimento do Estado do Paraná.

Segundo o texto encaminhado para análise dos deputados, a proposta pretende aperfeiçoar a estrutura administrativa voltada aos projetos que venham a ser incluídos no PAR. Da mesma forma que propõe fomentar o desenvolvimento dos referidos projetos, com atualização da regulação do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).

FUNPAR

O projeto cria também o Funpar que terá a finalidade de financiar a estruturação e o desenvolvimento dos estudos e dos projetos de parceria do Estado do Paraná, inclusive dos municípios paranaenses.

O Fundo será gerido pela Fomento Paraná e contará com aportes do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), transferências realizadas por instituições governamentais e não governamentais entre outros.

O ofício encaminhado pela governadora Cida Borghetti também solicita a apreciação do projeto em regime de urgência.

(Com AEN)