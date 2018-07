CONFIRA SEUS BILHETES: PRÊMIO PRINCIPAL DO NOTA PARANÁ SAIU PARA FOZ DO IGUAÇU

Os outros dois maiores valores vão para entidades de Curitiba; a partir deste mês o programa divulgará as cidades dos sorteados

O Nota Paraná, programa que devolve aos consumidores parte do imposto arrecadado com a venda de produtos, divulgou nesta segunda-feira (9) o resultado de mais um sorteio. Foram sorteados 250 mil prêmios, em diferentes quantias de dinheiro, totalizando R$ 2,84 milhões. No total, 62 milhões de bilhetes estavam concorrendo.

Neste mês, o programa sorteou três grandes prêmios: um de R$ 50 mil, um de R$ 30 mil e outro de R$ 20 mil. Os nomes dos vencedores destes prêmios maiores só serão divulgados na cerimônia de entrega, a ser realizada em data a ser definida, ainda neste mês. Foram sorteados ainda 30 prêmios de R$ 1 mil e 200 prêmios de R$ 250, além de outros de menor quantia.

Pela primeira vez, os organizadores do programa divulgaram as cidades dos ganhadores antes da entrega oficial. O valor de R$ 50 mil vai para Foz do Iguaçu, para uma pessoa que colocou o CPF em 11 notas fiscais e concorreu com 27 bilhetes.

Os demais prêmios principais, de R$ 30 mil e R$ 20 mil, vão para entidades de Curitiba. Ao total, 1,49 milhão de contribuintes participaram do sorteio. De acordo com os registros do programa, 600 mil que se cadastraram no sistema não estão concorrendo a prêmios porque não clicaram em um botão de autorização.

Como participar

Para receber de volta o dinheiro do ICMS e participar dos sorteios, é necessário informar o CPF na hora da compra. A cada R$ 50 em compras o consumidor recebe um cupom. Depois é necessário se cadastrar no site do Nota Paraná. O programa permite também pedir a nota sem a identificação do documento e fazer a doação para uma entidade filantrópica.

(Com Gazeta do Povo)