CONFIRA OS DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS PARA A CÂMARA FEDERAL PELO PARANÁ

Ao todo foram 450 postulantes ao cargo de deputado federal pelo estado do Paraná. Trinta vagas estavam em disputa.

O candidato a deputado federal mais bem votado no Paraná foi o Sargento Fahur (PSD) com 314.229 mil votos, com 5,50% Em seguida, o candidato Felipe Francischini (PSL) ficou em segundo lugar, com 240.783 votos, com 4,22%. Em terceiro Gleisi Lula com 210.965 mil votos, com 3,69%. Em seguida, Luizão Goulart (PRB) com 2,47%, 141.154 mil votos.

Confira abaixo a lista dos deputados federais paranaenses eleitos para a Câmara Federal nos próximos quatro anos:

– Sargento Fahur (PSD)

– Sandro Alex (PSD)

– Ney Leprevost (PSD)

– Vermelho (PSD)

– Felipe Francischini (PSL)

– Filipe Barros (PSL)

– Aline Sleutjes (PSL)

– Gleisi Lula (PT)

– Zeca Dirceu (PT)

– Ênio Verri (PT)

– Ricardo Barros (PP)

– Schiavinato (PP)

– Luciano Ducci (PSB)

– Aliel Machado (PSB)

– Hermes Frangão Parcianello (MDB)

– Sérgio Souza (MDB)

– Giacobo (PR)

– Christiane Yared (PR)

– Luiz Mishimori (PR)

– Luizão Goulart (PRB)

– Aroldo Martins (PRB)

– Leandre (PV)

– Rossoni (PSDB)

– Gustavo Fruet (PDT)

– Paulo Martins (PSC)

– Diego Garcia (PODE)

– Boca Aberta (PROS)

– Pedro Lupion (DEM)

– Luiza Canziani (PTB)

– Rubens Bueno (PPS)

(Com Taroba News)