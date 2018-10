CONFIRA OS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS

Entre os deputados estaduais, Delegado Francichini (PSL), do partido de Jair Bolsonaro, candidato à presidência, aparece como o mais votado no Estado

Os 7.968.409 eleitores do Paraná foram às urnas para eleger 54 deputados estaduais para atuar na Assembleia Legislativa neste domingo (7).

A apuração das eleições 2018 para os deputados estaduais apontou o Delegado Francichini (PSL), do partido de Jair Bolsonaro, candidato à presidência, como o mais votado no Estado, com mais de 400 mil votos e representação de 7,59%.

Alexandre Curi (PSB) aparece na sequência com 2,48% dos votos, o que representa mais de 135 mil votantes. O terceiro deputado estadual mais votado no Paraná foi o professor Lemos (PT), com mais de 80 mil votos. Dos 44 deputados que tentaram a reeleição, 32 conseguiram se eleger.

– Alexandre Amaro

– Alexandre Curi

– Anibelli Neto

– Arilson Maroldi Chiorato

– Artagão Junior

– Boca Aberta Junior

– Cobra Repórter

– Coronel Lee

– Cristina Silvestri

– Delegado Fernando

– Delegado Francischini

– Delegado Jacovos

– Delegado Recalcatti

– Do Carmo

– Douglas Fabrício

– Dr Batista

– Emerson Bacil

– Estacho

– Evandro Araújo

– Francisco Buhrer

– Galo

– Gilberto Ribeiro

– Gilson de Souza

– Goura

– Guto Silva

– Homero Marchesi

– Jonas Guimarães

– Luciana Rafagnin

– Luiz Carlos Martins

– Luiz Fernando Guerra

– Mabel Canto

– Marcel Michelleto

– Marcio Nunes

– Marcio Pacheco

– Maria Victoria

– Mauro Moraes

– Michele Caputo

– Mis Ricardo Arruda

– Nelson Justus

– Nelson Luersen

– Paulo Litro

– Plauto Miró

– Prof Lemos

– Reichembach

– Requião Filho

– Romanelli

– Soldado Adriano José

– Soldado Fruet

– Subtenente Everton

– Tadeu Veneri

– Tercílio Turini

– Tiago Amaral

– Tião Medeiros

– Traiano

(Com RicMais)