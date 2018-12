CONFIRA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

João Sabino apresenta indicação para redução de alagamentos

O vereador João Sabino (Patriota) indicou ao Prefeito Municipal a manutenção e limpeza dos bueiros situados na Rua Manoel Monteiro de Almeida, no bairro Jardim Colombelli. A justificativa afirma que essa limpeza é urgente, pois os bueiros estão entupidos, causando alagamentos constantes.

Rogério Quadros pede medidas para conter problemas de erosão

O Presidente da Câmara Municipal indicou ao Prefeito Municipal a resolução do problema de erosão na lateral da Travessa Castro Alves. O local, como aponta a justificativa, apresenta risco de desmoronamento.

Vereadora Rosane faz indicações para a área de esporte do município

A vereadora Rosane Bonho (PP) apresentou uma série de indicações referentes a reformas em locais públicos e fiscalização dos atos do Executivo. A indicação 1757/2018, aponta ao Prefeito a necessidade de reforma da quadra de esportes, localizada na Rua Sagui, no bairro Vila A. A justificativa salienta que o espaço poderia ser utilizado para lazer dos moradores da região, mas atualmente encontra-se abandonada.

Outra indicação referente ao esporte é a 146/2018, onde Rosane pede o remanejamento de uma emenda impositiva, no valor de R$ 100 mil, que seria destinada à edificação do centro de artes marciais AKLP, para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a fim de que a pasta adquira uma van com 16 lugares, que será utilizada para o transporte dos atletas.

Com a indicação 1756/2018, a vereadora atenta para a necessidade de instalação de uma placa alerta de redução de velocidade no cruzamento entre as Avenidas Anhembi e Silvio Américo Sasdelli, também no bairro Vila A. O pedido foi encaminhado ao Foztrans por conta do grande fluxo de veículos no trecho e pelos acidentes registrados. Ainda visando melhorias no trânsito, a parlamentar solicita o recapeamento asfáltico sobre calçamento poliédrico na Alameda Edson Leite, no bairro Vila Borges.

Vereador Kako cobra do Executivo realização de concurso público para a Guarda Municipal

Visando a melhoria no efetivo das forças policiais, o vereador Adenildo Kako (Podemos) apresentou uma indicação solicitando um novo concurso público para a Guarda Municipal. O parlamentar solicitou a poda de árvores na Rua “D”, em frente à Escola Municipal Arnaldo Isidoro de Lima, no bairro Vila C Velha. Pois, segundo aponta a justificativa, a árvores oferece risco à população pois corre o risco de cair.

Recapeamento asfáltico é tema de indicações dos vereadores Beni e Elizeu

O vereador Beni Rodrigues (PSB) apresentou em sessão ordinária, uma série de indicações referentes a recapeamento asfáltico em diversos bairros e regiões da cidade, como bairro Residencial Parque Imperatriz, Jardim Curitibano e Vila A. Os pedidos serão encaminhados às secretarias competentes para, de acordo com a justificativa, atender a reivindicações dos moradores, pois a má condição dessas vias vem dificultando o transito não só de pedestres, mas também de pessoas com necessidades especiais, principalmente cadeirantes.

Em indicação apresentada, o parlamentar Elizeu Liberato (PR) solicita a manutenção em toda a extensão do calçamento poliédrico da Rua Marechal Mallet, no bairro centro. Segundo o vereador, o pedido atende ao apelo da população que transita pela via e sofre com as condições precárias do trecho. Além disso, a situação também vem dificultando a passagem de ambulâncias e outras viaturas.

Celino apresenta projeto de exames de vista para alunos de creches e escolas municipais

O vereador Celino Fertrin apresentou na Casa de Leis o Projeto de Lei nº 117/2018, que institui a realização de teste de acuidade visual nas creches e escolas municipais de Foz do Iguaçu. Os artigos do PL apontam que os testes serão feitos anualmente, no primeiro semestre do ano letivo, por profissionais especializados. De acordo com a justificativa apresentada para o projeto, é importante que os testes sejam realizados com as crianças, pois nessa idade, muitos problemas visuais passam despercebidos pelos pais, o que, porventura, acaba dificultando o desempenho escolar e acarretando uma série de outros problemas.

Instalação de redutores de velocidade

O vereador Celino Fertrin (PDT) encaminhou ao Foztrans uma indicação solicitando a instalação de redutor de velocidade na Rua Níquel, esquina com Avenida Javier Koebel, no bairro Vila Adriana. Para Celino, essa instalação irá contribuir para a diminuição do número de acidentes no local.

Com foco na saúde pública, Jeferson Brayner sugere instalação de farmácia no TTU

O vereador Jeferson Brayner (PRB) enviou ao Executivo a indicação n° 1754/2018, onde solicita a instalação de uma farmácia nas dependências do Terminal de Transporte Urbano (TTU). De acordo com ele, o objetivo é oferecer à população auxílio farmacêutico e facilitar o acesso do cidadão aos medicamentos distribuídos de forma gratuita pelo município. Outra indicação envolvendo questões relacionadas a saúde aponta a necessidade de contratação de um profissional na área de Assistência Social para auxiliar no atendimento no Centro Municipal de Apoio à Tuberculose e Mal de Hansen.

Revitalização de praça e melhorias em posto de saúde

Brayner também indica a revitalização da praça e instalação de academia ao ar livre no bairro Morumbi II. A justificativa aponta que essa é uma reivindicação dos moradores, que necessitam de um espaço público e ao ar livre para atividades de lazer. Outra indicação apresentada pelo parlamentar pede a ampliação do estacionamento do posto de saúde Três Bandeiras, além da limpeza de mato e colocação de pedra brita para diminuir a lama em dias de chuva.

Ao Foztrans, Brayner pede a realização de estudo que viabilize a mudança no funcionamento dos semáforos da Avenida Duque de Caxias, esquina com a Avenida Paraná, e na esquina com a Avenida Juscelino Kubitscheck. Conforme justifica, a programação do semáforo vem causando congestionamento no ponto e trazendo transtornos aos motoristas.

(Com CMFI)