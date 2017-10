CONFERÊNCIA MUNICIPAL PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERÁ REALIZADA NA PRÓXIMA SEGUNDA (9)

O Secretário Municipal de Educação do Município de Foz do Iguaçu, Fernando Ferreira Souza Lima, e a Presidente do Fórum Municipal Permanente de Educação de Foz do Iguaçu, Vanir Wernke convidam para a Conferência Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de Foz do Iguaçu que será realizada na próxima segunda-feira (9), no auditório César Lattes – PTI, Parque Tecnológico Itaipu.

A Conferência tem a coordenação do Fórum Municipal Permanente de Educação de Foz do Iguaçu e do Conselho Municipal da Educação de Foz do Iguaçu. Dois representantes de cada escola municipal e de cada CMEI, a SMED, sindicatos, universidades, instituições públicas e particulares de ensino e organizações educacionais estarão debatendo a avaliação e a construção do Plano Municipal da Educação, um importante instrumento de base da educação para os próximos dez anos no Município.

Segundo o Vice-presidente do Fórum Municipal Permanente da Educação de Foz do Iguaçu, Carmo Bráz de Oliveira, “a ampla divulgação da Conferência é fundamental, pois estamos num momento histórico muito importante para a nossa cidade. A comissão responsável fez um estudo e vem trabalhando há alguns meses neste processo de construção”, avalia.

Para o secretário municipal de Educação a construção do Plano Municipal de Educação é um passo importante do Município, abrindo oportunidades às escolas e Cmeis e a comunidade de ensino da cidade para sugestões que nortearão um Plano por dez anos no Município.

Com PMFI