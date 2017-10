Condutor desrespeita preferencial e carros batem no Centro de Foz

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros de passeio foi registrado na manhã desta sexta-feira (27), no Centro de Foz do Iguaçu. A batido aconteceu no cruzamento das ruas Castelo Branco com Bartolomeu de Gusmão, em frente a um dos postos de atendimento dos Bombeiros.

O veículo Sandero de Foz seguia pela Bartolomeu de Gusmão, que é a via preferencial quando foi atingido pelo veículo dirigido por turistas de Santa Catarina. A batida foi bastante forte, tanto, que os dois carros rodaram e pararam nos sentidos contrários aos que seguiam. Apesar do susto e dos estragos nos carros, os envolvidos sofreram ferimentos leves. O socorro foi imediato, já que os Bombeiros precisaram atravessar a rua, as vítimas recusaram atendimento.

Recorrente

Este foi o segundo acidente no mesmo local nesta semana. De acordo coma direção do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans), o redutor de velocidade que existia no loca foi retirado, uma vez que não estavam sendo registrados acidentes por ali. No entanto, é uma área escolar e diante das duas ocorrências seguidas, já existe a programação de recolocação do equipamento.

Com Massa News