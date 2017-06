Condenados investigadores que ficaram com “muamba” apreendida na BR-277

Dois investigadores da Polícia Civil em Foz do Iguaçu foram condenados cada um a 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão por peculato e uso de documento falso. Os dois também vão perder os cargos. A decisão é da 2ª Vara Criminal da comarca e atende à ação penal proposta pelo Ministério Público do Paraná, por meio da unidade de Foz do Iguaçu do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em setembro do ano passado, quando os crimes ocorreram. Na época, os policiais fizeram uma abordagem policial em um veículo na BR-277 e encontraram mercadorias ilegais trazidas do Paraguai. No entanto, os acusados ficaram com vários produtos e repassaram apenas uma parte dos objetos à Receita Federal.

A ilegalidade configurou a prática dos crimes de peculato e uso de documento falso. Foi determinado pela Justiça que os réus devem cumprir a pena em regime semiaberto. Os crimes foram apurados a partir da Operação Amicis, do Gaeco de Foz do Iguaçu. Além do combate à criminalidade organizada, o grupo é o braço do MPPR que atua no controle externo da atividade policial.