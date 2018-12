CONCURSO PÚBLICO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ É LANÇADO

Foi lançado o edital de concurso público da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, autarquia responsável pelas políticas culturais no município. São 21 vagas para 10 cargos. O prazo de inscrição começa no dia 27 de dezembro deste ano e termina em 27 de janeiro de 2019

O edital completo está publicado na edição de 21 de dezembro do Diário Oficial do Município. A taxa de inscrição é de R$ 50 para o cargo de nível fundamental, R$ 70 para as funções de ensino médio e R$ 100 para quem concorrer a carreiras que exigem curso superior.

As vagas são para os cargos de auxiliar de manutenção, assistente administrativo, assistente contábil, assistente cultural, auxiliar de biblioteca, operador de computador, recepcionista, bibliotecário, contador e procurador. As funções exigem os ensinos fundamentais, médios e superior.

As inscrições são apenas pela internet, no site http://www.fundacaofafipa.org.br. Organizado pela Fundação de Apoio à Unespar, campus de Paranavaí (PR), o concurso público prevê a seleção dos candidatos com provas objetiva, discursiva e de títulos.

Os candidatos podem obter atendimento presencial da equipe organizadora do certame, para o esclarecimento de dúvidas e orientações. A sala fica instalada no Colégio Anglo Americano (Avenida Paraná, nº 5661, Vila A), em dias úteis, das 8 às 17 horas.

Cargos, vagas e remunerações, ampla concorrência:

– Auxiliar de manutenção (1) – R$ 1.551,44

– Assistente administrativo (2) – R$ 2.641,33

– Assistente contábil (1) – R$ 2.802,18

– Assistente cultural (4) – R$ 2.641,33

– Auxiliar de biblioteca (7) – R$ 2.417,18

– Operador de computador (1) – R$ 2.417,18

– Recepcionista (1) – R$ 1.598,05

– Bibliotecário (1) – R$ 3.656,23

– Contador (1) – R$ 3.656,23

– Procurador (1) – R$ 3.656,23

Cargo, vaga e remuneração, pessoa com deficiência:

– Auxiliar de biblioteca (1) – R$ 2.417,18

Acesse o edital publicado no Diário Oficial do Município

Endereço para o acesso: http://www.pmfi.pr.gov.br/ArquivosDB?idMidia=106581

(Com H2Foz)