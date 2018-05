CONCURSO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU TEM 94 VAGAS EM VÁRIOS NÍVEIS

Aprovados no concurso da FMS atuarão no Hospital Municipal Padre Germano Lauck em Foz. Cargos ofertados são de níveis médio e superior.

A Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, abriu concurso público com 96 vagas de níveis fundamental, médio e superior para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. O certame também formará cadastro de reserva para eventuais contratações.

Os cargos de nível superior são os de administrador, analista de tecnologia de informação, assistente social, biomédico, engenheiro de segurança do trabalho, fonoaudiólogo e nutricionista.

As funções de nível médio são as de instrumentador cirúrgico e de motorista. Os postos que requerem formação técnica são os de técnico de manutenção, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, técnico em informática, técnico em laboratório e técnico em segurança no trabalho.

Já os cargos de nível fundamental são os de auxiliar administrativo, auxiliar em higienização e porteiro. Os candidatos receberão salários que variam de R$ 1.270 a R$ 3.137 para jornadas de 40 horas semanais.

Interessados podem se inscrever pelo site da banca organizadora (https://www5.unioeste.br/cogeps/index.php/processos-seletivos-outras-instituicoes/externo-em-andamento/389-fundacao-municipal-de-saude-de-foz-do-iguacu-hospital-municipal-pe-germano-lauck), a Unioeste. Para validar a participação, é necessário efetuar o pagamento de taxa de cadastro, no valor de R$ 60 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

Todos os candidatos serão submetidos a provas objetivas no dia 1º de julho, das 8h30 às 12h30. A etapa terá 60 questões distribuídas entre questões de português, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Para nível superior, ainda haverá prova de títulos e quem concorrer ao cargo de motorista deverá, ainda, passar por prova prática. A convocação para a etapa ocorrerá no dia 18 de julho e a realização, no dia 29 do mesmo mês.

DETALHES:

Concurso: Prefeitura de Foz do Iguaçu PR Banca organizadora : Unioeste Cargos : diversos Escolaridade : todos os níveis Número de vagas: 96 Remuneração : até R$ 3.137 Inscrições : até 4 de junho Taxa de inscrição: R$ 60, R$ 80 e R$ 100 Data da prova objetiva: 1º de julho



CONFIRA O EDITAL PELO LINK: https://blog.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2018/05/002.pdf

(Com PMFI)

