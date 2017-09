CONCURSO CULTURAL ESCOLHE LOGO E SLOGAN DA COLETA SELETIVA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está lançando um Concurso Cultural destinado aos universitários da cidade. A ideia é que acadêmicos de todos os cursos participem apresentando sugestões de logotipo e de slogan para o sistema de Coleta Seletiva, que já está sendo implantado na cidade. O prazo para inscrições começa hoje (05) e segue até o dia 14 de setembro. Os trabalhos podem ser individuais ou em grupos de até três pessoas.

O compromisso da nova gestão com ações voltadas à sustentabilidade e a coleta seletiva é uma prioridade à curto prazo. Um projeto de reestruturação de todo processo de recolhimento do material reciclável já vem sendo elaborado pelo Município e poderá se tornar referência no país. A expectativa é que o novo sistema seja iniciado já em outubro na Vila C, com a coleta feita de casa em casa, por agentes da COAAFI (Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu).

Além do logotipo e slogan passarem pelo desafio de retratar esse novo sistema existe também a necessidade de conscientizar as pessoas a separarem seus resíduos em casa.

RECONHECIMENTO

Todos os participantes do concurso receberão certificado eletrônico, o trabalho selecionado, além de estampar as peças alusivas a campanha, ainda receberá um certificado especial e o nome dos autores das peças será citado em todos os impressos onde a arte for utilizada. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis aqui.

