CONCEJALES QUIEREN QUE MCLEOD SEA DESTITUIDA DE LA INTENDENCIA

La Junta Municipal de Ciudad del Este no volvió a tratar ayer, la renuncia de la intendente Sandra McLeod de Zacarías. La sesión no se realizó por falta de quorum. El presidente del legislativo, Miguel Prieto, manifestó que el bloque opositor sigue firme en no aceptar la renuncia y sostiene que la jefa comunal debe enfrentar la intervención.

Para las 9:00 de ayer, estaba convocada la sesión ordinaria de la Junta Municipal. Estuvieron en el predio de la institución los opositores Miguel Prieto (Indep), Herminio Corvalán (Tekojoja), Lilian González (ANR), Teodoro Mercado (PLRA), María Portillo (PLRA) y Javier Bernal (PLRA), quienes se negaban a iniciar la sesión, esperando la llegada de Celso Miranda “Kelembu”, quien nuevamente ayer se ausentó.

Los oficialistas Alejandro Zacarías (ANR), Miguel Coronel (ANR) y Nery Chávez (ANR) llegaron puntualmente, pero se retiraron a las 09:35, alegando que según el artículo 18 del Reglamento Interno de la Junta, el tiempo máximo de tolerancia para el inicio de la sesión es de 30 minutos. Finalmente, alrededor de las 10:00, el presidente levantó la sesión por falta de quorum.

Manzana de la discordia

La renuncia de Sandra McLeod de Zacarías a la Intendencia de Ciudad del Este se convirtió en la “manzana de la discordia” entre los concejales del bloque opositor. El concejal Celso Miranda “Kelembú”, salió de la multibancada porque insiste en que se debe aceptar la renuncia y elegir al próximo intendente en elecciones municipales. Mientras tanto, los seis opositores siguen firmes en rechazar la dimisión de McLeod.

“Aceptar la renuncia de la intendente sería darle un premio, sería una traición a los diputados, que se jugaron por la intervención y a la ciudadanía”, manifestó el titular de la Junta, Miguel Prieto.

Reiteró que buscarán demostrar que las 15 causales de intervención corresponden a la verdad y esperan que Sandra McLeod de Zacarías sea destituida. “Lo que buscamos es la destitución, no queremos renuncia. Sandra sigue siendo la intendenta, que venga a asumir y a demostrar con documentos si es que la Junta miente. Que venga a refutar los 15 puntos del pedido de intervención, que venga a hacerse cargo de todo el daño que le hizo a la ciudadanía”, manifestó el concejal Prieto.

