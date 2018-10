COMUNIDADE PODERÁ CONHECER RESULTADOS DOS PROJETOS DA UNILA DURANTE SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A UNILA realiza, entre os dias 16 a 19 de outubro, a primeira Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE). O evento, que tem por tema a “Indissociabilidade, Interdisciplinaridade e Interculturalidade”, tem o objetivo de compartilhar, com a comunidade, os resultados alcançados por estudantes, docentes e pesquisadores da Universidade. As atividades serão gratuitas e realizadas na unidade Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000).

A SIEPE irá congregar, em um mesmo espaço, vários eventos que já são tradicionais na UNILA. O 7º Encontro Anual de Iniciação Científica e 3º Encontro de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (EICTI) são realizados para que os estudantes bolsistas possam compartilhar os resultados de suas pesquisas de Iniciação Científica e Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico. Já o 6º Seminário de Extensão Universitária da UNILA (SEUNI) é voltado para a apresentação dos resultados atingidos ou esperados das ações de extensão. Este ano, os trabalhos de extensão e pesquisa serão apresentados em sessões conjuntas, a fim de reafirmar a importância e a possibilidade em indissociar ensino, pesquisa e extensão. No total, serão apresentados 346 trabalhos de pesquisa e extensão, que serão avaliados por mestrandos, mestres, doutorandos e doutores externos à UNILA.

A atividade que completa o tripé ensino-pesquisa-extensão é a 1ª Mostra de Cursos de Graduação. Será a oportunidade para a população conhecer os 29 cursos de graduação ofertados pela UNILA. Nos estandes, os visitantes poderão tirar dúvidas, conhecer as grades curriculares, saber mais sobre os professores e a estrutura de funcionamento dos cursos, entre outras informações. A expectativa é receber mais de 1700 estudantes de Ensino Médio da Região Oeste do Paraná, que já estão com as visitas agendadas.

Deverão passar pela Mostra estudantes de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Missal e Ramilândia. São escolas públicas e privadas, além de uma escola do campo e uma escola indígena. Além dessas escolas agendadas, o evento será aberto ao público, e qualquer pessoa poderá comparecer.

Programação

No dia 16 (terça-feira), às 18h30, será lançado oficialmente o Programa Agenda Tríplice, que tem o objetivo de apoiar projetos de pesquisa voltados ao estudo de temas prioritários para os desafios da tríplice fronteira.

No dia seguinte (17), terão início as atividades do Dia C da Ciência, uma iniciativa das universidades e dos institutos tecnológicos que desenvolvem pesquisa para sensibilizar e informar a população de que, além de formar recursos humanos qualificados, essas instituições são responsáveis pela produção de aproximadamente 90% do conhecimento científico no Brasil. Estão previstas atividades, além da própria UNILA, promovidas pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Instituto Federal do Paraná (IFPR) e Uniamérica. Na mesma data, começam as apresentações de trabalhos do SEUNI e EICTI.

Já na quinta-feira (18), terá início a Mostra de Cursos, que será realizada durante o dia todo – manhã, tarde e noite – no Ginásio de Esportes do Jardim Universitário. Não é necessário realizar inscrição prévia para participar da feira. Também continuam as apresentações das atividades de pesquisa e extensão.

No último dia, sexta-feira (19), prosseguirá a realização da Mostra de Cursos, no período da manhã, e será realizada uma mesa de encerramento, sobre o tema “Mulheres na Ciência”, com a presença da reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), a geóloga Joana Angélica Guimarães da Luz, e da professora Margarita Samudio (Universidad Nacional de Asunción – UNA). A mesa será mediada pela professora de Engenharia Civil da UNILA Edna Possan. Na sequência, será realizada a cerimônia de premiação das menções honrosas do EICTI e SEUNI.

