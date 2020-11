Compra de Votos: OPERAÇÃO INTEGRADA APREENDE CELULARES E DOCUMENTOS DE LEONARDO “MARIONETE” CAVALCANTI E SID ORLANDO EM ABELARDO LUZ

A Operação foi comanda pelo Ministério Público de Santa Catarina, com o apoio de força policial. Durante as buscas, as autoridades localizaram em companhia de “Sid” Orlando e Leonardo “Marionete”, um indivíduo conhecido como Traveco. A apuração é sobre compra de votos e ameaças nas eleições de Abelardo Luz.

O Ministério Público, com apoio de forças policiais, após receber diversas denúncias relacionadas a crimes de ameaça e compra de votos nestas eleições em Abelardo Luz, deflagrou na tarde da sexta-feira (13). A operação deu cumprimento a mandados de busca e apreensão contra os alvos da ação, Leonardo “Marionete” Cavalcante, candidato a vereador, e Sidnei “Sid” Orlando.

O alvos, segundos fontes do O IGUASSU, seriam “alicerces” da candidatura do petista Dilmar Fantinelli (na foto principal da matéria com “Sid” e Leonardo) a prefeito de Abelardo Luz.

Os “2 Parças”, como são conhecidos Leonardo “Marionete” e “Sid” Orlando, estariam sendo, segundo as autoridades, “alvos” da Operação Integrada, por possíveis delitos de ameaças e compra votos no município. Nas buscas, as autoridades teriam localizado com os dois “alvos” da ação, Traveco (chamado Cleber Sansigolo), de quem também teria sido apreendido o celular.

DIVULGADO VÍDEO PARÓDIA DA OPERAÇÃO CONTRA OS “2 PARÇAS” DE ABELARDO. ASSISTA:

De acordo com as informações publicadas pelo departamento de jornalismo do Ronda Policial, os alvos foram localizados no apartamento de “Sid” Orlando.

O imóvel de “Sid” Orlando, segundo O IGUASSU apurou com suas fontes em Abelardo Luz, também seria utilizado como morada de Leonardo “Marionete” Cavalcante, onde estavam os dois quando da Operação Integrada, em companhia do tal Traveco.

Os três, “Sid”, Leonardo e o Traveco, teriam tido seus aparelhos celulares apreendidos para análise e averiguação por parte das autoridades. Na oportunidade também documentos e computadores foram apreendidos.

Desde já, o O IGUASSU disponibiliza este espaço digital para o eventual interesse de utilização de direito de resposta, por parte do Traveco, de “Sid” Orlando e de Leonardo “Marionete” Cavalcante.

