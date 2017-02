COMPANHIA AÉREA ANUNCIA NOVOS VOOS PARA FOZ DO IGUAÇU E LONDRINA

A companhia aérea Latam anunciou nesta terça-feira (7) que vai operar novos voos para Foz do Iguaçu, e para Londrina, no norte do estado.

Segundo a empresa, as passagens aéreas para os dois destinos já estão à venda e as rotas vão funcionar aos fins de semana, em aviões com 174 assentos em classe econômica.

A partir de 26 de março, Curitiba terá voos com destino a Foz do Iguaçu, com saídas aos sábados, às 12h20, e aos domingo, às 10h25. De Foz do Iguaçu para Curitiba, os voos decolam sempre às 14h25 dos sábados e às 11h50 dos domingos.

Londrina terá voos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a partir de 1º de julho. O voo será aos sábados, às 18h55. No sentido contrário, o avião decola para Londrina aos domingos, às 8h30.

De acordo com a Latam, os horários das novas operações em Londrina foram planejados para conectar os passageiros da região com as chegadas e partidas internacionais da companhia, concentradas no Aeroporto de Guarulhos.

Com G1