COMITÊ CLANDESTINO DE CAMPANHA DE BETO RICHA ERA USADO PARA ESTOCAR DINHEIRO ILÍCITO, DIZ DELATOR

Segundo o Nelson Leal Júnior, ex-diretor do DER, o imóvel fica no bairro Água Verde, em Curitiba, e tinha todos os cômodos vazios quando lhe foi apresentado

Um comitê clandestino de campanha do ex-governador do Paraná Beto Richa foi usado pelo grupo preso na Operação Lava Jato nesta última quarta-feira (26) para armazenar dinheiro ilícito, segundo o delator Nelson Leal Júnior, ex-diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem no Paraná (DER-PR).

Leal firmou acordo de colaboração com o Ministério Público Federal (MPF), homologado pela Justiça, depois de ser preso em fevereiro deste ano, também na Lava Jato. Ele foi solto no fim de maio.

Segundo o delator, o imóvel usado fica no bairro Água Verde, em Curitiba, e tinha todos os cômodos vazios quando lhe foi apresentado. Hoje, um lar de idosos funciona no mesmo endereço.

Leal contou ao MPF ter estranhado quando José Richa Filho (Pepe Richa), irmão de Beto, falou a ele que o local abrigaria o comitê financeiro e contábil da campanha para a reeleição do tucano, em 2014, já que um comitê oficial já existia em um barracão no bairro Centro Cívico.

“José Richa Filho contou ao colaborador que o único objetivo do imóvel seria abrigar um comitê financeiro e contábil “clandestino”, pois seria um local específico para armazenar dinheiro em espécie decorrente de contribuições eleitorais não oficiais”, diz um trecho da delação.

Apenas as pessoas mais próximas do núcleo da campanha do então governador sabiam da existência do comitê clandestino, que não tinha identificação, de acordo com o ex-diretor do DER.

“(…) o imóvel do comitê financeiro e contábil não ostentava nenhuma placa ou sinal identificador durante a campanha de 2014”, diz outro trecho do acordo.

A defesa de Beto Richa afirma que ele nunca foi condescendente com desvios de qualquer natureza e é o maior interessado na investigação de quaisquer irregularidades. Beto Richa segue confiando na Justiça e tem a certeza que o devido processo legal provará sua inocência.

O PSDB diz que está tomando ciência dos fatos e se manifestará através de nota, oportunamente.

A defesa de José Richa Filho, informa que o investigado nunca foi chamado pela Polícia Federal para esclarecer quaisquer fatos atinentes à operação realizada na data de hoje. Os advogados dizem que não obteve acesso aos autos e que Pepe seguirá colaborando com a Justiça e confia que sua inocência restará provada na conclusão do processo.

Executivos da Econorte

Helio Ogama, ex-presidente da Triunfo Econorte, outro delator na operação, disse ao MPF que passou a pagar vantagens indevidas na empresa Econorte em 1999, via Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR).

Ele afirmou que, quando assumiu a presidência da companhia, também em 1999, “a prática de pagamentos de propina já estava consolida há muitos anos”.

Conforme Ogama, as entregas eram feitas no prédio da ABCR, inicialmente no “prédio do relógio” em Curitiba. O destinatário, de 2000 a meados de 2015, era o diretor da associação, João Chiminazzo Neto, que fazia posterior repasse, disse o delator.

A partir de 2012, os repasses passaram a ser entregues em um edifício no Centro Curitiba, contou Ogama. Em 2014, no entanto, Chiminazzo quis mudar a sede “quando tomou conhecimento que a Força Tarefa da Lava Jato havia se mudado para o prédio”.

Hugo Ono, ex-executivo da Econorte, afirmou, também em depoimento ao MPF, que fez “sucessivas entregas” pessoalmente a Chiminazzo, a pedido de Ogama.

(Com G1)