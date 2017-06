Comissão Mista discute metas e diretrizes para elaboração do orçamento de 2018

A discussão do Orçamento do município passa por algumas etapas, dentre elas: o debate sobre as diretrizes e metas para elaboração da Lei Orçamentária anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO será discutida pela Comissão Mista da Câmara Municipal, em audiência pública, na próxima sexta-feira, às 9h, no plenário da Casa de Leis. O Projeto de Lei que trata da LDO 37/2017 (http://bit.ly/2rOHexY) e seus anexos estabelecem algumas ações prioritárias e metas a serem alcançadas pela Administração Municipal Direta e Indireta no ano de 2018. A partir disso, uma das funções da LDO é fixar parâmetros para alocação dos recursos nas diversas pastas do município.

O primeiro anexo ao projeto prevê R$ 200.698.683,00 como meta de orçamento para Secretaria Municipal da Educação; Para Secretaria Municipal da Saúde a previsão é de R$ 226.256.839,25; Para Secretaria Municipal de Obras R$ 58.444.00,00; Secretaria Municipal de Segurança Pública R$ 47.273,000,00 e Para Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e projetos Estratégicos, a meta é de R$ 10.710.000,00 e R$ 27.611.747 como previsão para o Legislativo em 2018. Depois de discutido em audiência pública, a Comissão Mista fará o parecer ao projeto, podendo fazer emendas que julgar necessárias e depois a matéria vai a Plenário para apreciação. A audiência pública é aberta a toda a população e quem quiser se inscrever antecipadamente para falar na tribuna, basta acessar o link: http://bit.ly/2ryE5lO e preencher os dados no site.

Com CMFI