COMISSÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SE REUNE PARA DEBATER AJUSTES TÉCNICOS

Membros da Comissão do Portal da Transparência do município estiveram reunidos na última sexta-feira (11), para discutir melhorias na plataforma. O Portal da Transparência é um instrumento que atende um dos princípios da administração pública, a publicidade. Através do Portal, os cidadãos iguaçuenses acompanham de forma precisa, como e onde os recursos públicos estão sendo aplicados.

A comissão, formada por servidores de várias secretarias, autarquias e a pela empresa Lexsom, responsável pela alimentação do banco de dados, busca aumentar as informações que constam no portal e facilitar as buscas por dados. Atendendo orientações do Ministério Público do Paraná, nos últimos 20 dias, o município fez ajustes em 30 itens de transparência. Dados como diárias e passagens já estão atualizados e são de fácil acesso ao público.

Karl Stoeckl, chefe de gabinete do prefeito e membro da comissão, falou da importância do município ter ações transparentes: “Não é só por uma questão legal, é, acima de tudo, uma questão de mostrar ao público que não temos nada a esconder.”, disse.

“Nessa reunião definimos uma metodologia e estabelecemos os prazos, tanto para a empresa Lexsom, quanto para as autarquias, fundações, secretarias municipais e as diretorias inserirem os respectivos dados no sistema” acrescentou Andrea Alves Pereira, servidora da Controladoria, que preside a comissão. Segundo Andrea, todas as sugestões do MP estarão disponíveis para consulta em um prazo inferior a 60 dias.

Com PMFI