COMISSÃO DO NATAL DEFINE ÚLTIMOS DETALHES DA ORGANIZAÇÃO

A comissão organizadora do Natal em Foz do Iguaçu, composta por representantes de diferentes segmentos da Prefeitura, reunindo a Fundação Cultural, Gabinete, Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio e Projetos Estratégicos e Cerimonial tem se reunido semanalmente para definir os últimos detalhes de toda programação do período de Natal a ser celebrado na cidade.

Segundo a primeira-dama, Rosa Maria Jeronymo, membro da comissão, já ficou definida a celebração do Natal em Foz com apresentações e decoração natalina. O foco será na Praça da Paz, anexa à Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, e no Gramadão da Vila A. Nestes dois locais haverão shows e apresentações culturais. Também haverá iluminação no Corredor Turístico, incluindo as Avenidas Brasil, Jorge Schimmelpfeng e das Cataratas.

“Tivemos a apresentação de três propostas diferentes e já conseguimos definir as empresas que irão participar. Agora estamos definindo o orçamento final para que possamos realizar o Natal. E queremos que as pessoas se sintam vivendo o espírito de Natal verdadeiro, que a cidade precisa”, disse Rosa.

A abertura está marcada para o dia 30 de novembro, com calendário de shows e apresentações até o dia 23 de dezembro. A iluminação ficará até 6 de janeiro, dia de Reis.

Com PMFI